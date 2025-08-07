TRP Race Week 30: बस कुछ दिनों में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, बना TRP का किंग, इन बड़े सीरियल्स को चटाई धूल

TRP Race Week 30: स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के साथ छोटे पर्दे पर वापसी किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है। लॉन्च के कुछ ही हफ़्तों में, एकता कपूर के प्रतिष्ठित डेली सोप के रीबूटेड वर्ज़न ने न केवल दर्शकों का दिल जीत लिया है, बल्कि 30वें हफ़्ते में टीआरपी चार्ट में भी शीर्ष पर रहा है। इससे पहले, स्टार प्लस ने भी खुलासा किया था कि इस शो ने अपने भव्य प्रीमियर के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी रीबूट नंबर 1 पर

गॉसिप टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ ने बार्क की टीआरपी सूची में अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे लंबे समय से चार्ट टॉपर्स को पछाड़ते हुए नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इस शो को इस हफ़्ते 2.3 की प्रभावशाली टीआरपी रेटिंग मिली है, जबकि इसके प्रीमियर को 2.5 की और भी ज़्यादा रेटिंग मिली है, जो 2020 के बाद से किसी भी शो को अपने शुरुआती हफ़्ते में हासिल नहीं हुई है।

इस डेली सोप ने अपने ज़बरदस्त ड्रामा, भावनात्मक उतार-चढ़ाव और पुरानी यादों से दर्शकों को बांधे रखा है, और विरासत और नई कहानी का एक बेहतरीन मिश्रण पेश किया है। तुलसी के रूप में स्मृति ईरानी की वापसी को ख़ास तौर पर सराहा गया है, और अमर उपाध्याय के साथ-साथ अन्य पुराने और नए कलाकारों की मौजूदगी ने भी दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

सप्ताह के शीर्ष 10 शो हैं…

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 – 2.3

अनुपमा – 2.3

ये रिश्ता क्या कहलाता है – 2.0

लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड फन – 2.0

तारक मेहता का उल्टा चश्मा – 1.9

उड़ने की आशा – 1.7

तुम से तुम तक – 1.7

मंगल लक्ष्मी – 1.7

लक्ष्मी का सफर – 1.6

वसुधा – 1.5

टाइम्स नाउ की एडिटर-इन-चीफ नविका कुमार के साथ एक स्पष्ट बातचीत के दौरान, स्मृति ईरानी ने कबूल किया कि उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की टीआरपी रेटिंग की चिंता नहीं है। अभिनेत्री ने कहा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले सीज़न में टीम ने मानक तय कर दिए थे। उन्होंने कहा, “मैं पूरी तरह से टीवी रेटिंग पर निर्भर नहीं हूँ। हम ओटीटी पर भी हैं। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। अब, मैं खुद को पहली बार ओटीटी पर देख रही हूँ। जहाँ तक रेटिंग की बात है, हमने पहले ही मानक तय कर दिए हैं।”

हालांकि, इतनी मज़बूत शुरुआत के साथ, क्योंकि 2 आने वाले हफ़्तों में भी टीआरपी की दौड़ में छाए रहने के लिए तैयार है।

