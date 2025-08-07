Home > मनोरंजन > TRP Race Week 30: बस कुछ दिनों में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, बना TRP का किंग, इन बड़े सीरियल्स को चटाई धूल

TRP Race Week 30: बस कुछ दिनों में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, बना TRP का किंग, इन बड़े सीरियल्स को चटाई धूल

TRP Race Week 30: स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के साथ छोटे पर्दे पर वापसी किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है। लॉन्च के कुछ ही हफ़्तों में, एकता कपूर के प्रतिष्ठित डेली सोप के रीबूटेड वर्ज़न ने न केवल दर्शकों का दिल जीत लिया है, बल्कि 30वें हफ़्ते में टीआरपी चार्ट में भी शीर्ष पर रहा है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 7, 2025 15:46:56 IST

TRP Race Week 30
TRP Race Week 30

TRP Race Week 30: स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के साथ छोटे पर्दे पर वापसी किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है। लॉन्च के कुछ ही हफ़्तों में, एकता कपूर के प्रतिष्ठित डेली सोप के रीबूटेड वर्ज़न ने न केवल दर्शकों का दिल जीत लिया है, बल्कि 30वें हफ़्ते में टीआरपी चार्ट में भी शीर्ष पर रहा है। इससे पहले, स्टार प्लस ने भी खुलासा किया था कि इस शो ने अपने भव्य प्रीमियर के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी रीबूट नंबर 1 पर

गॉसिप टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ ने बार्क की टीआरपी सूची में अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे लंबे समय से चार्ट टॉपर्स को पछाड़ते हुए नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इस शो को इस हफ़्ते 2.3 की प्रभावशाली टीआरपी रेटिंग मिली है, जबकि इसके प्रीमियर को 2.5 की और भी ज़्यादा रेटिंग मिली है, जो 2020 के बाद से किसी भी शो को अपने शुरुआती हफ़्ते में हासिल नहीं हुई है।

इस डेली सोप ने अपने ज़बरदस्त ड्रामा, भावनात्मक उतार-चढ़ाव और पुरानी यादों से दर्शकों को बांधे रखा है, और विरासत और नई कहानी का एक बेहतरीन मिश्रण पेश किया है। तुलसी के रूप में स्मृति ईरानी की वापसी को ख़ास तौर पर सराहा गया है, और अमर उपाध्याय के साथ-साथ अन्य पुराने और नए कलाकारों की मौजूदगी ने भी दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

सप्ताह के शीर्ष 10 शो हैं…

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 – 2.3
अनुपमा – 2.3
ये रिश्ता क्या कहलाता है – 2.0
लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड फन – 2.0
तारक मेहता का उल्टा चश्मा – 1.9
उड़ने की आशा – 1.7
तुम से तुम तक – 1.7
मंगल लक्ष्मी – 1.7
लक्ष्मी का सफर – 1.6
वसुधा – 1.5

Exclusive: 9 साल बाद आखिर क्यों हटाएं लिप फिलर्स? Urfi Javed ने खुद ही खोल दिए सारे राज…सुन आपके पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!

टाइम्स नाउ की एडिटर-इन-चीफ नविका कुमार के साथ एक स्पष्ट बातचीत के दौरान, स्मृति ईरानी ने कबूल किया कि उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की टीआरपी रेटिंग की चिंता नहीं है। अभिनेत्री ने कहा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले सीज़न में टीम ने मानक तय कर दिए थे। उन्होंने कहा, “मैं पूरी तरह से टीवी रेटिंग पर निर्भर नहीं हूँ। हम ओटीटी पर भी हैं। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। अब, मैं खुद को पहली बार ओटीटी पर देख रही हूँ। जहाँ तक रेटिंग की बात है, हमने पहले ही मानक तय कर दिए हैं।”

हालांकि, इतनी मज़बूत शुरुआत के साथ, क्योंकि 2 आने वाले हफ़्तों में भी टीआरपी की दौड़ में छाए रहने के लिए तैयार है।

सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की जिंदगी में छाया अंधेरा, जिंदगी से दूर हो गया सबसे अजीज इंसान, रो-रो कर हुआ बुरा हाल!

Tags: bahu thihome-hero-pos-6kyunki saassmriti iranismriti iranistrpTRP Race Week 30yeh Rishta Kya Kehlata Hai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025
TRP Race Week 30: बस कुछ दिनों में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, बना TRP का किंग, इन बड़े सीरियल्स को चटाई धूल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

TRP Race Week 30: बस कुछ दिनों में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, बना TRP का किंग, इन बड़े सीरियल्स को चटाई धूल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

TRP Race Week 30: बस कुछ दिनों में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, बना TRP का किंग, इन बड़े सीरियल्स को चटाई धूल
TRP Race Week 30: बस कुछ दिनों में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, बना TRP का किंग, इन बड़े सीरियल्स को चटाई धूल
TRP Race Week 30: बस कुछ दिनों में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, बना TRP का किंग, इन बड़े सीरियल्स को चटाई धूल
TRP Race Week 30: बस कुछ दिनों में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, बना TRP का किंग, इन बड़े सीरियल्स को चटाई धूल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?