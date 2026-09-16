Home > मनोरंजन > तृषा को CM विजय से दूरी बनाने की सलाह! अंबिका के बयान ने बढ़ाई चर्चा, आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों कहा?

तृषा को CM विजय से दूरी बनाने की सलाह! अंबिका के बयान ने बढ़ाई चर्चा, आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों कहा?

Trisha Vijay Relationship: साउथ अभिनेत्री तृषा विजय और थलापति विजय बीते 12 सितंबर को इंग्लैंड के सिल्वरस्टोन में आयोजित ले मैन्स रेस में शामिल हुए. इस दौरान दोनों को साथ में देखा गया. अब एक्ट्रेस अंबिका ने तृषा को विजय से दूर रहने की सलाह दी है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 16, 2026 2:50:11 PM IST

तृषा-विजय को लेकर एक्ट्रेस अंबिका ने क्या कहा?
तृषा-विजय को लेकर एक्ट्रेस अंबिका ने क्या कहा?


त्रिशा कृष्णन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की हालिया उपस्थिति सुर्खियों में छाई रही. त्रिशा 12 सितंबर को इंग्लैंड के सिल्वरस्टोन में आयोजित ले मैन्स रेस में शामिल हुईं, जहां अभिनेता अजित कुमार ने अपनी टीम के साथ हिस्सा लिया. विजय भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे. त्रिशा और विजय के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. दिग्गज अभिनेत्री अंबिका ने विजय और तृषा की दोस्ती और साथ में नजर आने आने पर टिप्पणी की. जानिए उन्होंने क्या कहा. 

अंबिका ने क्या कहा?

विजय और तृषा को लेकर इन दिनों चर्चा चल रही है. इसे लेकर दिग्गज अभिनेत्री अंबिका ने रेडपिक्स को दिए एक इंटरव्यू में टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें मैंने तृषा के बारे में बात की. इसके जवाब में, किसी ने तृषा का समर्थन करते हुए पूछा, ‘क्या वह 1980 के दशक की तृषा थीं?’ अब, मैं दो बातें जानना चाहता हूं. अगर मैं 1980 के दशक की तृषा था, तो 1980 के दशक का विजय कौन था? मैं जानना चाहता हूं. वह व्यक्ति मुझे यह बताए. बस यही एक बात है.’

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एक्ट्रेस त्रिशा को दूर रहने की दी सलाह

आगे बातचीत करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘लोगों ने पूछा है कि क्या आप एक जैसे कपड़े पहनने या मैचिंग आउटफिट्स के बारे में बात कर रही हैं या लंदन की यात्रा के बारे में. अगर मैं उस स्थिति में होती, और मुझे पता होता कि मेरे किसी काम से आलोचना हो सकती है या मेरे दोस्त की बदनामी हो सकती है, तो मैं ऐसा करने से बचती। यह मेरी राय है. नहीं तो, लोग निराश होने लगते हैं। वे कह सकते हैं, ‘ठीक है, तुम कहती हो कि तुम सिर्फ दोस्त हो। लेकिन क्या हमें हर बार लड़ना और तुम्हारा बचाव करना ज़रूरी है?’ इसलिए, अगर हम उस दोस्ती को महत्व देते हैं, तो हमें अपने व्यवहार के प्रति भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए.’

किस अंदाज में नजर आए थे त्रिशा और विजय?

त्रिशा और विजय की हालिया उपस्थिति की बात करें तो, आयोजन स्थल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों स्टैंड से मैच देखते हुए नजर आ रहे हैं. एक समय त्रिशा ट्रैक पर हो रही गतिविधियों को करीब से देखने के लिए आगे झुकीं. विजय ने जींस और काली टी-शर्ट के साथ भूरे रंग की जैकेट पहनी हुई थी. वहीं, त्रिशा ने मैरून रंग की फॉक्स लेदर बॉम्बर जैकेट पहनी थी, जिसमें ऊँचा कॉलर, झुके हुए कंधे और साइड पॉकेट थे. उन्होंने इसे एक साधारण सफेद वी-नेक टी-शर्ट और हल्के नीले रंग की हाई-वेस्ट स्ट्रेट-लेग जींस के साथ पहना था.

यह खबर भी पढ़ें: जब महंत राजू दास से मिले सलमान खान..गर्मजोशी से मिलाया हाथ, क्या हुई बातचीत? वायरल तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल

Tags: ambikatrisha and vijay
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