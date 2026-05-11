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‘प्यार बुलंद होता है…’ थलापति विजय के शपथ ग्रहण के बाद तृषा ने लिखा पोस्ट, ट्रोलर्स ने लगाई क्लास

Trisha Krishnan Viral Post: हाल ही में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने एक ऐसा पोस्ट किया, जिसके बाद से वे चर्चा में बनी हुई हैं. बहुत से लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं बहुत से लोग उन्हें भला-बुरा भी कह रहे हैं. लोग उन्हें घर तोडने वाली कहकर संगीता का दर्द बयां कर रहे हैं.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 11, 2026 3:46:05 PM IST

Trisha Krishnan
Trisha Krishnan


Trisha Krishnan Viral Post: बीते दिन एक्टर से राजनेता बने थलापति विजय ने सीएम पद की शपथ ली. इस दौरान उस समारोह में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी थीं, जो वहां गेस्ट से मिलीं और बाद में सोशल मीडिया पर भी छाई रहीं. वे इन दिनों विजय के साथ रिश्ते में होने के कारण भी सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस ने विजय के शपथ ग्रहण समारोह में आसमानी रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी, जिसमें वो काफी स्टनिंग लग रही थीं. इस साड़ी के साथ उन्होंने गोल्डन कलर का ब्लाउज पहना. ज्वेलरी की बात करें, तो उन्होंने डायमंड और रुबी चोकर और मैचिंग ईयरिंग्स पहने. बालों का जूड़ा बनाकर उसके ऊपर गजरा लगाया. एक्ट्रेस ने अपने खूबसूरत लुक की कुछ फोटोज भी शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने क्रिप्टिक कैप्शन लिखा.

थलाइवी कह रहे तृषा के फैंस 

एक्ट्रेस ने अपनी फोटोज शेयर करते हुए लिखा, ‘प्यार की आवाज हमेशा बुलंद होती है.’ इस कैप्शन के साथ ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. तृषा के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. कोई उन्हें थलाइवी, तो कोई उन्हें ब्यूटी क्वीन कह रहा है. एक शख्स ने उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार थलाइवी बताया. कुछ यूजर्स ने उनके कमेंट सेक्शन में विजय के कुछ मीम्स शेयर किए, जिनमें वो तृषा की तारीफ करते हुए जेस्चर दे रहे हैं.

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तृषा को ट्रोल कर रहे यूजर्स

वहीं कुछ लोगों को तृषा के पोस्ट पर ये कैप्शन पसंद नहीं आया. इसके बाद से तृषा ट्रोलर्स का शिकार हो गईं. कुछ यूजर्स ने तृषा कृष्णन को होम ब्रेकर बताया, तो किया ने कहा कि उन्होंने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया. एक यूजर ने लिखा कि ये सब साधारण बात नहीं है और वो संगीता और उनके बच्चों का दर्द समझ सकती हैं. एक यूजर ने तृषा पर सवाल दागते हुए लिखा कि संगीता और उनके बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद की जा रही है.

शपथ ग्रहण समारोह में नहीं था परिवार

बता दें कि रविवार को थलापति विजय ने तमिलनाडु के सीएम के पद पर शपथ ली. उस शपथ ग्रहण समारोह में तृषा कृष्णन मौजूद थीं लेकिन वहां पर विजय की पत्नी संगीता और उनके दोनों बच्चों में सो कोई भी शामिल नहीं हुआ. ये देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर विजय और तृषा को भला-बुरा कहा. साथ ही कहा कि इस समारोह में संगीता और उनके बच्चों की मौजूदगी होनी चाहिए थी. वहीं बता दें कि संगीता और विजय का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है. संगीता ने किसी का नाम लिए बिना विजय पर आरोप लगाया कि वो किसी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और उन्हें धोखा दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-चुड़ैल लगती है…जब जेमी लीवर को रंग की वजह से मिले भद्दे कमेंट्स, लोग करते थे मरने की दुआएं

Tags: Thalapathy VijayTrisha Krishnan
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