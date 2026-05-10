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विजय के शपथ ग्रहण समारोह में आईं तृषा कृष्णन, आइस-ब्लू कांजीवरम साड़ी और चमेली के फूलों में बेहद खूबसूरत दिखीं एक्ट्रेस

Trisha Krishnan at Vijay Oath Ceremony: अभिनेत्री तृषा चेन्नई में सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं और उन्होंने कहा कि वह इस ऐतिहासिक क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. नीली रेशमी साड़ी पहने तृषा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

By: Shivangi Shukla | Published: May 10, 2026 11:28:49 AM IST

तृषा कृष्णन थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं। (साभार: एएनआई)
तृषा कृष्णन थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं। (साभार: एएनआई)


Trisha Krishnan at Vijay Oath Ceremony: नीली रेशमी साड़ी और बालों में चमेली के फूल का गजरा लगाए अभिनेत्री तृषा कृष्णन रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में तमिलगा वेट्री कज़गम के प्रमुख सी. जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं. 

शपथ ग्रहण से कुछ क्षण पहले, तृषा ने ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की. उनके साथ उनकी मां उमा कृष्णन भी थीं. तृषा ने पूरे चुनाव के दौरान विजय के प्रति अपना समर्थन दिखाया है.

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बेहद खूबसूरत दिखीं तृषा कृष्णन 

त्रिशा गोल्डन वर्क से सजी नीली रेशमी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने इसे बेज कलर के कढ़ाईदार ब्लाउज और आकर्षक ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया था. कांजीवरम साड़ी के साथ उन्होंने हीरे और रूबी का चोकर और मैचिंग झुमके कैरी किया था. मिनिमल मेकअप, एक सुंदर बिंदी और मल्ली पू (चमेली के फूल) से सजे बालों ने उनके लुक को कंप्लीट किया.

तमिलनाडु में TVK की ऐतिहासिक जीत

हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. विजय की पार्टी ने दो द्रविड़ दिग्गज दलों, डीएमके और एआईएडीएमके को हराया, जो 1960 के दशक से राज्य पर शासन कर रहे थे.

त्रिशा और विजय के बारे में

तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक मानी जाने वाली तृषा और विजय ने पांच फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें घिल्ली (2004), तिरुपाची (2005), आथी (2006), कुरुवी (2008) और लियो (2023) शामिल हैं. पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है.

Tags: entertainmentTrisha Krishnan
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