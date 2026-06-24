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तमिलनाडु CM विजय के बर्थडे पर तृषा कृष्णन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, केक के बीच में साथ नजर आये विजय-तृषा

तृषा कृष्णन ने विजय थलापति के जन्मदिन के एक दिन बाद इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक इमोशनल मैसेज लिखा.

By: Shivangi Shukla | Published: June 24, 2026 10:14:00 AM IST

विजय के बर्थडे पर तृषा कृष्णन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
विजय के बर्थडे पर तृषा कृष्णन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट


हाल ही में 22 जून को तमिलनाडु के CM और एक्टर विजय थलापति ने अपना 52वां जन्मदिन मनाया. उनके जन्मदिन से ही प्रशंसक इस बात को लेकर उत्सुक थे कि तृषा ने उन्हें क्यों नहीं विश किया.

लेकिन तृषा ने सभी के सवालों का जवाब अपनी एक पोस्ट से दे दिया. एक्ट्रेस तृषा ने एक प्यारी-सी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वो और थलापति विजय दोनों ही नजर आ रहे हैं और विजय को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक इमोशनल मैसेज लिखा.  

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तृषा कृष्णन ने विजय थलापति को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं 

तृषा ने विजय की एक प्यारी-सी तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह कई बर्थडे केक के सामने बैठे हैं. तस्वीर में विजय मुस्कुराते हुए मोमबत्तियां बुझाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं तृषा उन्हें प्यार भरी निगाहों से देख रही हैं. इस क्यूट सी फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “उस व्यक्ति को, जो इसे सब कुछ सार्थक बनाता है, जन्मदिन मुबारक हो.”उनकी यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गयी और दोनों के फैंस ने कमेंट सेक्शन में दोनों के लिए प्यार और शुभकामनाओं की बाढ़ ला दी.

विजय और तृषा की फिल्में

विजय और तृषा को तमिल सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक माना जाता है. उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया है. बता दें कि उन दोनों ने घिल्ली, तिरुपाची, आथी, कुरुवी और लियो सहित कई सफल फिल्मों में एक साथ काम किया है.

उनके रिश्ते के बारे में

पिछले कुछ महीनों में, विजय और तृषा के निजी संबंधों को लेकर ऑनलाइन अटकलें लगाई जा रही हैं. इन अफवाहों के बावजूद, दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. उनकी घनिष्ठ मित्रता लंबे समय से ऑनलाइन चर्चा का विषय रही है, कुछ उपयोगकर्ताओं ने दोनों के बीच संबंध होने का आरोप भी लगाया है. हाल ही में, विजय के तलाक संबंधी दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद, सोशल मीडिया के कुछ वर्गों ने एक बार फिर अभिनेता को तृषा से जोड़ दिया है.

Tags: entertainmenttamilnaduTrisha Krishnan
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