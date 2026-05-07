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तृषा कृष्णन ने खोले विजय थलापति के अनसुने राज; कहा, ‘शूटिंग के बाद कोने में…’, बताया कैसे हुई दोस्ती!

थलपति विजय की तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में ऐतिहासिक जीत के बाद हर तरफ विजय ही चर्चा में हैं. उनकी दोस्त और दिग्गज एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने भी उनके व्यवहार को लेकर कुछ अनसुने राज शेयर किये हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 7, 2026 3:31:51 PM IST

विजय और तृषा कृष्णन
विजय और तृषा कृष्णन


थलपति विजय की तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में ऐतिहासिक जीत के बाद हर तरफ विजय ही चर्चा में हैं. उनकी दोस्त और दिग्गज एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने भी उनके व्यवहार को लेकर कुछ अनसुने राज शेयर किये हैं.

तृषा कृष्णन के अनुसार विजय राजनीति में भले ही तूफान हैं, लेकिन निजी जीवन में वे बेहद शांत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है. उन्होंने फिल्म के सेट पर विजय के शांत स्वभाव और दोस्ती के कई किस्से साझा किए हैं.

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विजय का सेट पर अनोखा व्यवहार

तृषा ने ‘कॉफी विद अनू’ चैट शो में विजय थलापति के व्यवहार से जुड़े कई किस्से साझा किये. तृषा ने बताया कि फिल्म सेट पर थलपति विजय का एक अलग ही रूप देखने को मिलता था. उन्होंने कहा कि शूटिंग के ब्रेक में जहां बाकी कलाकार और क्रू मेंबर्स साथ बैठकर बातें करते थे, वहीं विजय किसी कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाते थे. वे दीवार की ओर मुंह करके घंटों वहीं बैठे रहते. तृषा ने बताया कि विजय ज्यादा बात नहीं करते थे. विजय ने खुद शो में इसका राज खोला कि वे व्यर्थ समय नहीं बिताते, बल्कि अगले सीन के बारे में गहराई से सोचते रहते थे. यह उनकी प्रोफेशनल अप्रोच को दर्शाता है. तृषा ने इन्हें हमेशा शांत और रिजर्व्ड स्वभाव का बताया.

‘घिल्ली’ से शुरू हुई दोस्ती

2004 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘घिल्ली’ की शूटिंग के दौरान विजय और तृषा की दोस्ती हुई थी. इस जोड़ी ने तमिल सिनेमा में धमाल मचा दिया था. उसके बाद इन दोनों की ‘थिरुपाची’, ‘आथी’ और ‘कुरुवी’ जैसी कई हिट फिल्में आईं. तृषा ने बताया कि शुरू में विजय से उनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि विजय काफी शांत और रिजर्व रहते थे, लेकिन ‘घिल्ली’ की पूरी टीम की वजह से दोनों अच्छे दोस्त बन गए. तृषा ने बिहाइंडवुड्स को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कभी विजय को गुस्सा करते या आपा खोते नहीं देखा. वे सेट पर बेहद प्रोफेशनल रहते हैं और काम को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं.

‘लियो’ में 15 साल बाद रीयूनियन

2023 में 15 साल के लंबे गैप के बाद दोनों ने ‘लियो’ में फिर साथ काम किया, जो सुपरहिट रही थी. फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान तृषा ने कहा कि विजय के साथ काम करना पुराने स्कूल फ्रेंड से मिलने जैसा लगा. वही अपनापन, प्यार और दोस्ती महसूस हुई. तृषा ने अपने 20 साल के करियर में विजय के साथ सबसे लंबा सफर बताया। तृषा बोलीं, “लोग कहते हैं घर कोई जगह नहीं, बल्कि एक इंसान होता है. विजय उनके लिए हमेशा खास रहेंगे.”

Tags: bollywoodentertainment
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