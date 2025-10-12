मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर
Home > मनोरंजन > मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर

मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर

Trisha Krishnan Controversies: साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की शादी की अफवाहें लंबे समय से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इन अफवाहों पर एक्ट्रेस ने रिएक्शन दिया है और बिजनेसमैन संग शादी का सच बताया है.

By: Prachi Tandon | Published: October 12, 2025 8:38:40 AM IST

मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर

Trisha Krishnan Marriage Rumors: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ-साथ कंट्रोवर्सी की वजह से भी खूब सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) MMS कांड से लेकर ड्रग्स स्कैंडल तक, कई विवादों का हिस्सा रह चुकी हैं. लेकिन, आज हम यहां एक्ट्रेस के विवादों के बारे में नहीं बल्कि उनकी लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं. हाल में ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थीं कि 42 साल की एक्ट्रेस तृषा जल्द ही चंडीगढ़ के बिजनेसमैन से शादी करने जा रही हैं. लेकिन, अब इन खबरों पर तृषा ने खुद ब्रेक लगा दिया है. 

शादी की खबरों पर तृषा कृष्णन ने क्या कहा है?

साउथ एक्ट्रेस ने शादी की अफवाहों को लेकर हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था. पोस्ट में तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan Instagram) ने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मेरी जिंदगी का प्लान बनाते हैं. अब इंतजार कर रही हूं कि कब हनीमून का प्लान बनाएंगे. तृषा ने इस पोस्ट के आखिरी में सैड इमोजी भी लगाया था.  

मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर

बता दें, तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan Affairs) की लव लाइफ हमेशा से सुर्खियों का हिस्सा रही हैं. शादी की अफवाहों से पहले एक्ट्रेस का नाम साउथ एक्टर राणा दग्गुबाती से भी जुड़ा था. हालांकि, उनका रिश्ता किसी मोड़ तक नहीं पहुंच पाया. 

ये भी पढ़ें: तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है! रश्मिका ने बिना कुछ बोले कर दी विजय देवरकोंडा संग सगाई कंफर्म

तृषा कृष्णन के कई अफेयर रहे हैं!

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो तृषा कृष्णन का सबसे पहले नाम सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) के साथ जुड़ा था. साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म घिली के बाद दोनों के अफेयर के चर्चे शुरू हो गए थे. हालांकि, एक्ट्रेस ने इन अफवाहों को कभी सच नहीं माना. 

थलापति के बाद तृषा का नाम राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) से जुड़ा था. अपने अफेयर की अफवाहों को एक्टर ने करण जौहर (Karan Johar) के शो पर कबूल भी किया था. इतना ही नहीं, तृषा और दग्गुबाती की कुछ इंटीमेट फोटोज भी इंटरनेट पर लीक हो गई थीं जो खूब विवादों की वजह बनी थीं.

साल 2015 में की थी तृषा ने सगाई

साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan Wedding) ने साल 2015 में बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर वरुण मानियन से सगाई की थी. लेकिन, सगाई के कुछ समय बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था. कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता टूटने की वजह सुपरस्टार धनुष थे. 

बता दें, तृषा की फिल्मों के साथ-साथ उनकी कंट्रोवर्सी भी खूब लाइमलाइट बटोरती हैं. उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी करियर के शुरुआती दौर में एमएमएस लीक रहा है. कहा जाता है कि साल 2004 में तृषा का कथित न्यूड वीडियो लीक हो गया था. हालांकि, तृषा ने इसे माना नहीं और कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.  

ये भी पढ़ें:  न्यूड फोटो-वीडियो मांगते हैं-जब एक्ट्रेस ने साउथ फिल्ममेकर्स की खोली पोल, सड़क पर उतारे कपड़े

Tags: entertainment newsSouth ActressSouth Cinema NewsTrisha KrishnanTrisha Krishnan Movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर
मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर
मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर
मेरे हनीमून का प्लान…MMS से लेकर ड्रग्स स्कैंडल में फंसने वाली एक्ट्रेस करने जा रही हैं शादी? रहे कई अफेयर