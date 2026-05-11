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तृषा कृष्णन ने इंस्टाग्राम पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, कैप्शन में लिखा प्यार भरा खूबसूरत और मिस्टीरियस नोट;  ‘Love is always louder’

Trisha Krishnan: विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने और बाद में 'प्यार हमेशा बुलंद होता है' वाली पोस्ट साझा करने के बाद त्रिशा कृष्णन सुर्खियों में आ गईं. विजय के भाषण के दौरान उनकी भावुक प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर उनके मिस्टीरियस अपडेट्स तेजी से वायरल हो गए.

By: Shivangi Shukla | Published: May 11, 2026 4:09:24 PM IST

त्रिशा कृष्णन
त्रिशा कृष्णन


Trisha Krishnan: जब से तृषा कृष्णन रविवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में सी. जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई हैं, तब से सबका ध्यान उन्हीं की ओर है. 

हाल ही में समारोह के तुरंत बाद तृषा ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली पोस्ट साझा की, जिसमें कैप्शन था ‘Love is always louder’, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ. इस पोस्ट ने विजय के साथ उनके रिश्ते को लेकर प्रशंसकों के बीच नई चर्चाएं छेड़ दीं.

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विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के बाद तृषा कृष्णन की पहली पोस्ट



तृषा कृष्णन का लुक 

तृषा ने इस हाई-प्रोफाइल राजनीतिक कार्यक्रम के लिए एक पारंपरिक लेकिन सुरुचिपूर्ण लुक कैरी किया था. उन्होंने आइस-ब्लू और सुनहरे रंग की साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने सुनहरी कढ़ाई वाले क्रीम रंग के ब्लाउज के साथ मैच किया था. अभिनेत्री ने अपने बालों में चमेली के फूल लगाए थे और उन्हें करीने से जूड़े में बांधा था. 

विजय के शपथ ग्रहण समारोह में इमोशनल हुई तृषा कृष्णन

शपथ ग्रहण समारोह के कई दृश्य ऑनलाइन प्रसारित हुए, लेकिन एक वीडियो में त्रिशा मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. विजय के शपथ ग्रहण भाषण के दौरान, जब उन्होंने भीड़ को संबोधित किया और तमिलनाडु की विकास योजनाओं के बारे में बताया, तो अभिनेत्री भावुक हो उठीं. ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में उन्हें रोते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए दिखाया गया, जबकि खचाखच भरे स्टेडियम में मौजूद समर्थक उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे. समारोह के दौरान उनकी इस भावुकता ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया, क्योंकि इसने प्रशंसकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच व्यापक चर्चा को जन्म दिया.

Tags: entertainmentTOLLYWOODTrisha Krishnan
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