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कभी हुईं भावुक, तो कभी दिखी चेहरे पर खुशी; विजय के CM पद के शपथ ग्रहण में तृषा का दिखा अलबेला अंदाज

Vijay Oath Ceremony: आज 10 मई को साउथ सुपरस्टार विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इस शपथ ग्रहण में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी मौजूद रहीं. उनके कई रंगे देखने को मिले. कभी वह भावुक दिखीं, तो कभी हंसती-खिलखिलाती नजर आईं. देखें उनके कुछ खूबसूरत पलों को.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 10, 2026 2:41:22 PM IST

विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तृषा कृष्णन की दिखा अनोखा अंदाज
विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तृषा कृष्णन की दिखा अनोखा अंदाज


एक्टर से पॉलिटिशयन बने विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. आज रविवार के दिन विजय ने तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ली और पदभार ग्रहण कर लिया. इस शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज नेता-मंत्री मौजूद रहे. इसके अलावा इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने अभिनेत्री तृषा कृष्णन भी पहुंची थी. वह बेहद खुश नजर आ रही थीं, जिसके कुछ वीडियोज और फोटोज सामने आए हैं. एक्ट्रेस के साथ उनकी मां उमा कृष्णन भी थीं.

तृषा के लुक ने खींचा ध्यान

साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन एक्टर विजय के शपथ ग्रहण समारोह में नीली रेशमी कांजीवरम साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने इस साड़ी को बेज रंग के कढ़ाईदार ब्लाउज और आकर्षक गहनों के साथ पहना था. हीरे और रूबी का चोकर और मैचिंग झुमके उनकी पसंद थे. हल्का मेकअप, एक सुंदर बिंदी और मल्ली पू (चमेली के फूल) से सजे बाल उनके लुक को पूरा कर रहे थे.

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पूरे इवेंट में हंसती-मुस्कुराती नजर आईं तृषा

शपथ ग्रहण समारोह के वक्त अभिनेत्री ज्यादातर मुस्कुराती हुईं नजर आईं. कभी कभार वह थोड़ी भावुक भी दिखीं. हालांकि, कई वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें तृषा का हंसता हुआ चेहरा देखने को मिला है. 

चुनाव में ऐतिहासित जीत पर घर पहुंची थीं तृषा

4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के दिन तृषा तिरुपति मंदिर गईं, जहां शुरुआती रुझानों में विजय की पार्टी को मजबूत बढ़त मिलती दिख रही थी. 4 मई को तृषा का जन्मदिन भी था, और उन्होंने सुबह-सुबह मंदिर जाकर इसे मनाया. इसके अलावा उन्हें विजय के घर भी जाते हुए देखा गया था. इसी के बाद से दोनों के रिश्तों को लेकर फिर से एक बहस शुरू हो गई है. 

Tags: Trisha KrishnanVijay Thalapathy
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