कभी हुईं भावुक, तो कभी दिखी चेहरे पर खुशी; विजय के CM पद के शपथ ग्रहण में तृषा का दिखा अलबेला अंदाज

एक्टर से पॉलिटिशयन बने विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. आज रविवार के दिन विजय ने तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ली और पदभार ग्रहण कर लिया. इस शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज नेता-मंत्री मौजूद रहे. इसके अलावा इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने अभिनेत्री तृषा कृष्णन भी पहुंची थी. वह बेहद खुश नजर आ रही थीं, जिसके कुछ वीडियोज और फोटोज सामने आए हैं. एक्ट्रेस के साथ उनकी मां उमा कृष्णन भी थीं.

तृषा के लुक ने खींचा ध्यान

साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन एक्टर विजय के शपथ ग्रहण समारोह में नीली रेशमी कांजीवरम साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने इस साड़ी को बेज रंग के कढ़ाईदार ब्लाउज और आकर्षक गहनों के साथ पहना था. हीरे और रूबी का चोकर और मैचिंग झुमके उनकी पसंद थे. हल्का मेकअप, एक सुंदर बिंदी और मल्ली पू (चमेली के फूल) से सजे बाल उनके लुक को पूरा कर रहे थे.

Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai, where TVK Chief C Joseph Vijay will take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu, shortly. pic.twitter.com/VmvDUqIjIq — ANI (@ANI) May 10, 2026

पूरे इवेंट में हंसती-मुस्कुराती नजर आईं तृषा

शपथ ग्रहण समारोह के वक्त अभिनेत्री ज्यादातर मुस्कुराती हुईं नजर आईं. कभी कभार वह थोड़ी भावुक भी दिखीं. हालांकि, कई वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें तृषा का हंसता हुआ चेहरा देखने को मिला है.

#WATCH | Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai, where TVK Chief C Joseph Vijay will take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu, shortly. pic.twitter.com/oCevs6N1Wx — ANI (@ANI) May 10, 2026

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan leaves from the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai after attending the oath-taking ceremony of TVK Chief Vijay as the Chief Minister of Tamil Nadu. pic.twitter.com/p9ah5mn0Om — ANI (@ANI) May 10, 2026

चुनाव में ऐतिहासित जीत पर घर पहुंची थीं तृषा

4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के दिन तृषा तिरुपति मंदिर गईं, जहां शुरुआती रुझानों में विजय की पार्टी को मजबूत बढ़त मिलती दिख रही थी. 4 मई को तृषा का जन्मदिन भी था, और उन्होंने सुबह-सुबह मंदिर जाकर इसे मनाया. इसके अलावा उन्हें विजय के घर भी जाते हुए देखा गया था. इसी के बाद से दोनों के रिश्तों को लेकर फिर से एक बहस शुरू हो गई है.