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‘मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं..’, क्या विजय की पार्टी से त्रिशा बनेंगी CM? एक्ट्रेस का बयान वायरल

Trisha Krishnan: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन किया और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. अब अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो तमिलनाडु सीएम बनने की इच्छा जता रही है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 5, 2026 1:01:02 PM IST

त्रिशा कृष्णन बनना चाहती हैं तमिलनाडु की सीएम
त्रिशा कृष्णन बनना चाहती हैं तमिलनाडु की सीएम


तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का रिजल्ट आ चुका है. अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) ने तमिलनाडु में मजबूत प्रदर्शन किया. इसी के बाद से एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन चर्चाओं में हैं. अभिनेत्री का एक पुराना वीडियो वायरल होर रहा है, जिसमें वह तमिनाडु की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता रही हैं. क्या सीएम बनेंगी एक्ट्रेस?

क्या है वायरल वीडियो?

साल 2004 में त्रिशा कृष्णन द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. क्योंकि हालिया तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय और उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया. अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में रिकॉर्ड किए गए इस इंटरव्यू में त्रिशा से उनकी महत्वाकांक्षाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में सवाल पूछा गया था. उन्होंने कहा था कि वह अगले दस वर्षों में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं.

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एक्ट्रेस ने क्या कहा?

वायरल वीडियो में, त्रिशा कृष्णन ने मजाक में ऐसा बयान दिया कि वो इन दिनों वायरल हो रहा है. डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं. सचमुच देखते रहिए, मैं अगले 10 सालों में इसे हासिल कर लूंगी.’ उनसे यह भी पूछा गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वह क्या करेंगी, जिस पर त्रिशा ने मजाकिया जवाब देते हुए कहा, ‘पहले आप सब मुझे वोट देकर चुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगी.’

एक्टर विजय के घर भी पहुंची थी त्रिशा कृष्णन

त्रिशा कृष्णन ने कल यानी 4 मई को अपना 43वां जन्मदिन मनाया. इसी दिन एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया. अभिनेत्री को चेन्नई में विजय के आवास पर जाते देखा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया था. इसके बाद से दोनों के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा है. 

ये भी पढ़ें: Who Is Trisha Krishnan: त्रिशा कृष्णन; जिनके दीवाने हैं Vijay Thalapthy, खूबसूरत तस्वीरें देख आप भी हो जायेंगे फिदा!

Tags: Trisha Krishnanviral video
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