जब फैन्स ने पूछा ‘सीएम थलपति का हाल-चाल’ तो तृषा कृष्णन के एक्सप्रेशन ने खोल दिए राज! लोग बोल- ‘अब तो मान जाओ’

Trisha Krishnan Blushing Video: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और राज्य के सीएम विजय थलपति सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि चर्चा का कारण सिर्फ उनका पॉलीटिकल डेब्यू ही नहीं, बल्कि एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन से बढ़ती नजदीकियां है. बेशक दोनों ही कलाकार अपने रिश्ते को लेकर खुलके बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों से फैन्स मन ही मन खिचड़ी पका रहे हैं. इसी से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें विजय के हाल चाल पूछने पर एक्ट्रेस ब्लश करती दिखाई दे रही है. इस वीडियो ने एक बार फिर विजय थलपति और त्रिशा कृष्णन के फैन्स को सरप्राइज कर दिया है.
फैन्स के बीच सुगबुगाहट
अभी कुछ दिनों पहले ही एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने सुपरस्टार विजय थलपति के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर सभी को चौंका दिया था, जिसके बाद दोनों के रिश्तों को लेकर खबरों का बाजार गर्म हो गया. अब एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन की वायरल वीडियो ने फैन्स के बीच फिर से सुगबुगाहट पैदा कर दी है.
ब्लश करती दिखीं एक्ट्रेस
ताजा वीडियो में एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन अपनी नई फिल्म करुप्पू का प्रीमियर अटैंड करने जा रही थीं कि फैन्स की भीड़ ने एक झलक पाने के लिए एक्ट्रेस की कार को घेर लिया. इसी भीड़ में एक फैन ने त्रिशा कृष्णन से सीएम विजय का हाल चाल पूछा.
इस सवाल पर त्रिशा मुसकुराती नजर आईं. हालांकि एक्ट्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके रिप्लाई में फैन ने कहा कि आप सीएम थलपति को बता देना कि हमने उनके बारे में पूछा है. इसके जवाब में एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन मुसकुराकर कहती हैं ‘बिल्कुल’.
वीडियो पर फैन्स के रिएक्शन
फैन्स और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के बीच छोटे सी बातचीत की वीडियो सोशल मीडया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं ही हैं. एक तरफ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया है तो कुछ लोगों ने कमेंट में विजय थलपति की पत्नी संगीता के बारे में बातचीत की है.
हालांकि दोनों के फैन्स को ये वीडियो काफी पसंद आया और वो एक्ट्रेस के शर्माने और मुसकुराने वाले एक्सप्रेशन से तरह-तरह के अनुमान लगा रहे हैं.
“Thalapathy ah kettenu sollunga”
Trisha replies, “Kandipa” 😅❤️ pic.twitter.com/CLZUTP3QIn
— Deepu (@deepu_drops) May 15, 2026
क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम विजय थलपति के शपथ ग्रहण समारोह में एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन की उपस्थिति ने सभी को हैरान कर दिया. इस इवेंट में एक्ट्रेस पूरे कॉन्फीडेंस के साथ लोगों से मिलती नजर आईं. मीडिया की नजरें भी त्रिशा और विजय पर ही टिकी थीं, जिसके बाद दोनों कलाकारों के अफेयर की अटकलें भी सामने आने लगीं.
हालांकि सुर्खियों को लेकर अभी तक दोनों कलाकारों ने कोई कमेंट नहीं किया है. एक तरफ विजय थलपति अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं तो दूसरी तरफ पत्नी संगीता ने तलाक का केस फाइल कर दिया है.
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