अजीब इत्तेफाक! त्रिशा कृष्णन के जन्मदिन पर विजय थलापति के सिर सज सकता है मुख्यमंत्री का ताज, बालाजी के दर्शन के लिए पहुंची एक्ट्रेस

Vijay Thalapathy and Trisha Krishnan: तमिलनाडु में आज विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है. विजय थलापति की पार्टी तमिलनाडु में शुरूआती रुझानों में आगे चल रही है. जानकारों के अनुसार तमिलनाडु में एक्टर विजय की सरकार बन सकती है.

इसी बीच संयोग से विजय की कथित गर्लफ्रेंड अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का आज जन्मदिन भी है और अपने दिन की शुभ शुरुआत के लिए वह आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहाड़ियों में स्थित तिरुपति मंदिर में श्री वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए गईं. त्रिशा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

जन्मदिन पर बेहद खूबसूरत लगीं त्रिशा कृष्णन

खूबसूरत लंबे कुर्ते और पलाज़ो सेट में सजी-धजी त्रिशा तिरुपति मंदिर परिसर में पहुंचीं और प्रशंसकों ने उनकी तस्वीरें खींचीं. कई लोगों उनकी इस यात्रा को विजय थलापति की जीत के लिए प्रार्थना से भी जोड़ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘थलपति की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं.’ वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, “वह टीवीके के लिए आई हैं.” तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है और आज वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किया जायेगा.

त्रिषा कृष्णन-विजय थलापति मामला

जो लोग इस बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि त्रिशा कृष्णन हाल ही में मशहूर अभिनेता-राजनेता विजय थलपति के साथ कथित संबंधों को लेकर चर्चा में थीं. उन्होंने चेन्नई में विजय के साथ एक शादी के रिसेप्शन में शिरकत की थी, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ और लोग उनके रिश्ते को लेकर कयास लगाने लगे. विजय के साथ अपने लिंक-अप को लेकर त्रिशा कृष्णन को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा.

