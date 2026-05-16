‘करप्पु’ की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचीं तृषा कृष्णन, विजय का नाम सुनते ही करने लगीं ब्लश, वीडियो वायरल

Trisha Krishnan on Karappu Special Screening: त्रिशा कृष्णन और विजय थलापति को लेकर अटकलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. फिल्म ‘करुप्पू’ की एक विशेष स्क्रीनिंग में जब तृषा कृष्णन पहुंचीं तो फैंस ने उन्हें घेर लिया और विजय थलापति के बारे में सवाल करने लगे.

एक प्रशंसक द्वारा तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का मज़ाकिया अंदाज़ में ज़िक्र करने पर त्रिशा काफी असहज हो गईं. बता दें कि विजय थलापति की तलाक की अर्जी के साथ कुछ महीने पहले चेन्नई में एक शादी के रिसेप्शन में विजय और तृषा की एक साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद से ही उनके बारे में चर्चा लगातार जारी है.

वायरल वीडियो में ब्लश करती नजर आईं तृषा

फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान, एक फैन ने तृषा को विजय तक पहुंचाने के लिए एक संदेश दिया. भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, ” थलपति अह केत्तेन्नु सोल्लुंगा (थलपति को बता देना कि मैंने उनसे मिलने का अनुरोध किया था),” और हंस पड़ा. इस दौरान तृषा की प्रतिक्रिया वायरल हो गयी. शर्मीली मुस्कान और चेहरे पर आई लाली ने उनके हर संवाद को लेकर पहले से ही चल रही अफवाहों को और हवा दे दी, जिससे यह वीडियो क्लिप रातोंरात इंटरनेट पर वायरल हो गया. बता दें कि तृषा कृष्णन ने इसी महीने की शुरुआत में विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत की थी.

तृषा विजय का रिश्ता

अभिनेता-राजनेता विजय की पत्नी द्वारा बेवफाई के आरोप में तलाक की अर्जी दाखिल करने के बाद से ही तृषा और विजय सुर्खियों में हैं. इसके बाद चेन्नई में हुए शादी के रिसेप्शन में विजय और तृषा की एक साथ उपस्थिति ने अटकलों को और हवा दे दी, और वीडियो तेजी से ऑनलाइन वायरल हो गया. अब तक दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि या खंडन नहीं किया है, हालांकि उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इसके पहले भी तृषा ने विजय थलापति की शपथ ग्रहण समारोह के बाद इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड की थी, जिसके कैप्शन ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. तृषा ने कैप्शन में लिखा था, ‘Love is always louder.’