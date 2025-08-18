Home > मनोरंजन > 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म ने की थी “धुंआधार कमाई”, हिला कर रख दिया था बॉक्स ऑफिस, थिएटर से नहीं हटी थी 1300 दिनों तक

2010 में रिलीज हुई इस फिल्म का जादू आज भी लोगों के सिर चढकर बोलता है। इस फिल्म का नाम 'विन्नैथांडी वरुवाया' (Vinnaithaandi Varuvaayaa), जो की एक तमिल फिल्म है। इस सुपरहिट फिल्म में पॉपुलर सुपरस्टार तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) और सिम्बू अहम भूमिका में नजर आए थे।

August 18, 2025

Blockbuster Film: आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने रिलीज होने के बाद सभी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे और यह 1300 दिन तक थिएटर से नहीं हटी थी। 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म का जादू आज भी लोगों के सिर चढकर बोलता है। इस फिल्म का नाम ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ (Vinnaithaandi Varuvaayaa), जो की एक तमिल फिल्म है। इस सुपरहिट फिल्म में पॉपुलर सुपरस्टार तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) और सिम्बू अहम भूमिका में नजर आए थे। 

 2010 में वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई फिल्म विन्नैथांडी वरुवाया

फिल्म ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ को 2010 में वैलेंटाइन डे के मौके पर 25 फरवरी के दिन रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी एक बड़ी उम्र की महिला पर अधारीत हैं, जिसे प्यार हो जाता है और उसमें कई परेशानियां आती हैं, वहीं फिल्म ‘विन्नैथांडी वरुवाया’  (Vinnaithaandi Varuvaayaa) काक्लाइमैक्स  हर किसी के होश उड़ा देता हैं, इसी वजह से यह फिल्म ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी और 1300 दिन तक थिएटर से नहीं हटी थी।

The film Vinnaithaandi Varuvaaya was released on Valentine's Day in 2010

बॉक्स ऑफिस पर की थी फिल्म ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ ने धुंआधार कमाई

फिल्म ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ में प्यार ना हासिल होने वाली गहराई और दर्द को बखूबी दिखाया गया है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में ताबड़तोड़ कमाई की थी। हर साल वैलेंटाइन डे के मौके पर आज भी कई थिएटरों में इस फिल्म  ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ (Vinnaithaandi Varuvaayaa) को री-रिलीज किया जाता है और आज भी यह फिल्म बेहतरीन कमाई करती हैं। 

IMDb gave the film 'Vinnaithaandi Varuvaaya' a rating of 8.1

आईएमडीबी ने फिल्म ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ को दी थी  8.1 रेटिंग

बता दें कि फिल्म ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ में तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) और सिम्बू के साथ विदिवी गणेश, बाबू एंटनी, विजय बाबू, लक्ष्मी रामकृष्णन जैसे कई कलाकारों ने  भी अभिनय किया था। फिल्म ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ का निर्देशन गौतम वासुदेव मेनन ने किया था और इस फिल्म को प्रोड्यूस एल्रेड कुमार और मदन ने किया था। वहीं इस फिल्म को म्यूजिक एआर रहमान ने दिया था। आईएमडीबी पर इस फिल्म ‘विन्नैथांडी वरुवाया’ (Vinnaithaandi Varuvaayaa) को 8.1 रेटिंग दी गई थी। 

