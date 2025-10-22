एक्टर ने उठाई हीरोइन की साड़ी, इंटीमेसी का Video इंटरनेट पर वायरल

Bhojpuri Actress Trisha Kar Madhu Viral Video: भोजपुरी इंडस्ट्री की लगभग सभी एक्ट्रेस हॉटनेस के मामले में एक-दूसरे को टक्कर देती हैं. लेकिन, जब बोल्ड और सेक्सी परफॉर्मेंस की बात आती है तब लोगों की जुबां पर त्रिशा कर मधु का नाम जरूर आता है. त्रिशा कर ऐसे तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों की लाइफ के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. लेकिन, हाल में एक्ट्रेस का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख उनके फैंस भी हैरान हो रहे हैं.

त्रिशा कर मधु का बोल्ड वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में त्रिशा कर मधु और भोजपुरी एक्टर सभी हदें भूल इंटीमेट होते दिखाई दे रहे हैं. आपको यहां क्लियर कर दें यह एक्ट्रेस का प्राइवेट नहीं, बल्कि उनके एक भोजपुरी गाने का वीडियो है. जी हां, त्रिशा कर मधु का एक पुराने गाने का क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. यह गाना Luga Me Cooler है जो रिलीज होने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

लुगा में कूलर भोजपुरी गाने में भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु हद से ज्यादा सिजलिंग और बोल्ड अंदाज में दिखाई दे रही हैं. उनका लुक और अदाएं देख हर कोई पानी-पानी हो रहा है.

त्रिशा कर मधु का हर गाना होता है वायरल

भोजपुरी इंडस्ट्री में त्रिशा कर मधु की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. यही वजह है कि उनके गाने लुगा में कूलर की तरह ही उनका हर गाना फैंस रिपीट मोड पर देखते हैं. बता दें, त्रिशा कर मधु स्टारर लुगा में कूलर गाना गुंजन सिंह और शिल्पी राज ने गाया है. वहीं, गाने के बोल मनीष ने लिखे हैं. यह गाना लगभग 5 महीने पहले यूट्यूब चैनल वेव म्यूजिक पर पोस्ट हुआ था और खबर लिखे जाने तक इस गाने को 129k व्यूज मिल चुके हैं.

त्रिशा कर मधु का वर्कफ्रंट

भोजपुरी की हॉट और सेक्सी हसीना त्रिशा कर मधु के करियर की बात करें तो एक्ट्रेस ने इक्का-दुक्का ही फिल्मों में काम किया है. वह साल 2024 में सक्सेसफुल फेलियर नाम की भोजपुरी फिल्म में दिखाई दी थीं. वहीं, उससे पहले एक्ट्रेस ने 2022 में रिलीज हुई नमक हराम में भी काम किया था. इसके अलावा एक्ट्रेस अपने म्यूजिक वीडियो से फैंस का दिल जीतती रहती हैं. बता दें, त्रिशा कर मधु अपने म्यूजिक वीडियो के साथ ही फोटोज और हॉट वीडियो से भी लोगों का ध्यान सोशल मीडिया पर खींचती हैं.

