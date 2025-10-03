भोजपुरी हसीना ने अब होटल रूप में कर डाला नया कांड, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल; लोग बोले- अब तो…

Trisha Kar Madhu Hotel Video: भोजपुरी अभिनेत्री त्रिशा कर मधु (Trisha Kar Madhu) का नया वीडियो एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है. एक्ट्रेस को MMS Video लीक होने की वजह से पूरे देश में पहचान मिली थी. अब इस नए वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. उनका ये वीडियो होटल रुम के भीतर से वायरल हो रहा है.

त्रिशा कर मधु का वीडियो वायरल (Trisha Kar Madhu Bold Video)

त्रिशा कर मधु अपने पोस्ट के चलते आए दिन चर्चाओं में रहती हैं. उनके पोस्ट हर बार यूजर्स को हैरान कर देते हैं. अब एक बार फिर उन्होंने होटल रुम में एक बड़ा कांड कर दिया है. इस पोस्ट ने फैन्स और यूजर्स सभई को हौरान कर दिया है. यह वीडियो धड़ल्ले से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में त्रिशा कर मधु ने बेहद ही बोल्ड आउटफिट कैरी किया है. इस आउटफिट में वह अपनी पतली से कमर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.







धड़ल्ले से वायरल हो रहा वीडियो

एक्ट्रेस वायरल वीडियो में रेड कलर का क्रॉप टॉप और नीचे व्हाइट कलर सलवार पहने नजर आ रीह हैं. वह भोजपुरी गाने पर जबरदस्त ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं. फैन्स उनकी अदाओं के दीवाने हो चुके हैं. वीडियो में कई बोल्ड डांस स्टेप भी थे. इसी के कारण वीडियो धड़ाधड़ शेयर किया जा रही है. इस वीडियो को देख यूजर्स ने उनके प्राइवेट वीडियो को लेकर तंज कसा. लोग कमेंट लोग ट्रोल भी करने लगे. जिसके बाद एक्ट्रेस ने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया. हालांकि ये वीडियो कुछ फैन्स को काफी पसंद भी आ रहा है.