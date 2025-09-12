Home > भोजपुरी > भोजपुरी एक्टर ने उठाई इस हीरोइन की साड़ी, अश्लीलता की करी हद पार, Intimate होते हुए इंटरनेट पर हुआ Sexy Video वायरल!

Bhojpuri Hot Video: भोजपुरी कीसेक्सी एक्ट्रेस Trisha Kar Madhu ke का एक सेक्सी वीडियो सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा रहा हैं, एक्ट्रेस इस वीडियो में शख्स संग बेड पर लेटे पलंग तोड़ रोमांस करती दिख रही है। त्रिशा कर मधु का सेक्सी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

By: chhaya sharma | Published: September 12, 2025 10:00:34 PM IST

Trisha Kar Madhu Hot Sexy Bhojpuri Song

Trisha Kar Madhu Hot Video: भोजपुरी की सबसे हॉट और सेक्सी एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु अपने बोल्ड अंदाज की वजह से खबरों में बनी रहती है। एक्ट्रेस का इंडस्ट्री में काफी नाम है और उनकी काफी फैन फॉलोइंग भी है। यहीं वजह हैं कि त्रिशा कर मधु के भोजपुरी गाने आते ही इंटरनेट पर छा जाते हैं और गानों में उनका हॉट डांस देख हर कोई पानी पानी हो जाता हैं। वहीं एक बार फिर त्रिशा चर्चा में आई हैं, एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी काफी तहलका मचा रहा है। 

त्रिशा कर मधु का सेक्सी भोजपुरी वीडियो सॉन्ग

दरअसल, त्रिशा कर मधु (Trisha Kar Madhu) का एक पुराना भोजपुरी गाना इंटरनेट पर फिर ट्रेंड कर रहा है और इस गाने के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी गाने Luga Me Cooler, जो रिलीज के समय यूट्यूब पर ताबड़तोड़ वायरल हुआ था। इस गाने में त्रिशा कर मधु हद से ज्यादा बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं और बेड पर पलग तोड़ रामोंस करती दिख रही हैं। भोजपुरी गाने में एक्ट्रेस का बेकाबू अंदाज देख हर कोई पानी पानी हो गया हैं। गान में लोगों को त्रिशा कर मधु और भोजपुरी एक्टर की रोमांटिक केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है। लोगों इस भोजपुरी गाने को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और रिपीट पर देख रहे हैं। साथ ही कमेंट और लाईक की तो बोछार हो गई है। 

त्रिशा कर मधु के हैं लाखों फॉलोअर्स

बता दें कि त्रिशा कर मधु (Trisha Kar Madhu) का ये सुपर सेक्सी भोजपुरी सॉन्ग Luga Me Cooler को गुंजन सिंह और शिल्पी राज ने अपनी अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है और इस गाने के खूबसूरत लिरिक्स मनीष द्वारा लिखे गए हैं। एक्ट्रेस का ये गाना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। त्रिशा कर मधु सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है और लगातार अपने फैंस के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, एक्ट्रेस की तस्वीरें सामने आती है, इंटरनेट पर छा जाती है और कुछ ही मिनटों में उनके पोस्ट पर मिलियंस व्यूज पार कर जाते हैं। 

