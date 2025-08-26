करोड़पति BF संग सीक्रेटली वेकेशन एन्जॉय कर रही Triptii Dimri! तस्वीरों ने खोलकर रख दी एक्ट्रेस की पोल, देखें तस्वीरें…

Triptii Dimri With Rumoured Boyfriend Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वह अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में हैं। हाल ही में तृप्ति अपनी फिल्म रोमियो की शूटिंग के लिए स्पेन पहुंची हुई हैं। इस शूटिंग की खास बात तो यह रही कि उनके साथ रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट भी स्पेन पहुंचे हुए हैं। इसका खुलासा खुद दोनों की इंस्टाग्राम स्टोरीज ने किया है। यानी ये ट्रिप सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि दोनों का एक साथ समय बिताने का भी खास पल है।

रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग समय बिता रहीं तृप्ती डिमरी

तृप्ति डिमरी फिल्म रोमियो की शूटिंग में इन दिनों काफी बिजी है। वह शाहिद कपूर और रणदीप हुड्डा के साथ इस फिल्म को शूट कर रही हैं। इस दौरान सैम मर्चेंट भी उनके साथ स्पेन पहुंचे हुए हैं। कपल स्पेन की खूबसूरत गलियों में घूमते हुए नजर आ रही हैं। यहां दोनों ने साथ में स्ट्रीट फूड ट्राई किया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। दोनों की तस्वीरों ने सामने आते ही इंटरनेट पर तबाही मचा दी है।

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि यह फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने जा रही है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी इस फिल्म में अहम किरदार निभा रही हैं। इसके साथ ही नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी और फरीदा जलाल जैसे स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। तृप्ति डिमरी अक्सर अपने निजी रिश्तों को लेकर शांत रहना पसंद करती है। हाल ही में एक इंटरव्यू में तृप्ति ने कहा कि- उन्हें अपनी आजादी बेहद प्यारी हैं। लेकिन इस तरह की अफवाहें उन्हें कभी-कभी परेशान कर देती हैं। वह हमेशा खुली सड़कों पर घूमना चाहती हैं। इसके बाद भी फैन्स उनकी और सैम की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आती है।

