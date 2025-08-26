Home > मनोरंजन > करोड़पति BF संग सीक्रेटली वेकेशन एन्जॉय कर रही Triptii Dimri! तस्वीरों ने खोलकर रख दी एक्ट्रेस की पोल, देखें तस्वीरें…

करोड़पति BF संग सीक्रेटली वेकेशन एन्जॉय कर रही Triptii Dimri! तस्वीरों ने खोलकर रख दी एक्ट्रेस की पोल, देखें तस्वीरें…

Triptii Dimri With Rumoured Boyfriend: तृप्ति डिमरी अपनी फिल्म रोमियो के लिए शूट के लिए स्पेन गई हुई हैं। इस बीच वह रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ इस खूबसूरत शहर में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 26, 2025 12:01:39 IST

करोड़पति BF संग सीक्रेटली वेकेशन एन्जॉय कर रही Triptii Dimri! तस्वीरों ने खोलकर रख दी एक्ट्रेस की पोल, देखें तस्वीरें…

Triptii Dimri With Rumoured Boyfriend Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वह अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में हैं। हाल ही में तृप्ति अपनी फिल्म रोमियो की शूटिंग के लिए स्पेन पहुंची हुई हैं। इस शूटिंग की खास बात तो यह रही कि उनके साथ रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट भी स्पेन पहुंचे हुए हैं। इसका खुलासा खुद दोनों की इंस्टाग्राम स्टोरीज ने किया है। यानी ये ट्रिप सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि दोनों का एक साथ समय बिताने का भी खास पल है।

रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग समय बिता रहीं तृप्ती डिमरी 

तृप्ति डिमरी फिल्म रोमियो की शूटिंग में इन दिनों काफी बिजी है। वह शाहिद कपूर और रणदीप हुड्डा के साथ इस फिल्म को शूट कर रही हैं। इस दौरान सैम मर्चेंट भी उनके साथ स्पेन पहुंचे हुए हैं। कपल स्पेन की खूबसूरत गलियों में घूमते हुए नजर आ रही हैं। यहां दोनों ने साथ में स्ट्रीट फूड ट्राई किया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। दोनों की तस्वीरों ने सामने आते ही इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। 

Anupama Spoiler: मेकर्स ने भरा सीरियल “अनुपमा” में मिर्च-मसाला! फिर शाह हाउस में छाएगा मातम, शादी के बाद तहस-नहस होगी प्रार्थना जिंदगी

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि यह फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने जा रही है।  शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी इस फिल्म में अहम किरदार निभा रही हैं। इसके साथ ही नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी और फरीदा जलाल जैसे स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। तृप्ति डिमरी अक्सर अपने निजी रिश्तों को लेकर शांत रहना पसंद करती है। हाल ही में एक इंटरव्यू में तृप्ति ने कहा कि- उन्हें अपनी आजादी बेहद प्यारी हैं। लेकिन इस तरह की अफवाहें उन्हें कभी-कभी परेशान कर देती हैं। वह हमेशा खुली सड़कों पर घूमना चाहती हैं। इसके बाद भी फैन्स उनकी और सैम की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आती है। 

अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…

Tags: home-hero-pos-5Triptii Dimri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
करोड़पति BF संग सीक्रेटली वेकेशन एन्जॉय कर रही Triptii Dimri! तस्वीरों ने खोलकर रख दी एक्ट्रेस की पोल, देखें तस्वीरें…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

करोड़पति BF संग सीक्रेटली वेकेशन एन्जॉय कर रही Triptii Dimri! तस्वीरों ने खोलकर रख दी एक्ट्रेस की पोल, देखें तस्वीरें…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

करोड़पति BF संग सीक्रेटली वेकेशन एन्जॉय कर रही Triptii Dimri! तस्वीरों ने खोलकर रख दी एक्ट्रेस की पोल, देखें तस्वीरें…
करोड़पति BF संग सीक्रेटली वेकेशन एन्जॉय कर रही Triptii Dimri! तस्वीरों ने खोलकर रख दी एक्ट्रेस की पोल, देखें तस्वीरें…
करोड़पति BF संग सीक्रेटली वेकेशन एन्जॉय कर रही Triptii Dimri! तस्वीरों ने खोलकर रख दी एक्ट्रेस की पोल, देखें तस्वीरें…
करोड़पति BF संग सीक्रेटली वेकेशन एन्जॉय कर रही Triptii Dimri! तस्वीरों ने खोलकर रख दी एक्ट्रेस की पोल, देखें तस्वीरें…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?