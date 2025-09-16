‘उसने अपनी पैंट की जिप खोली और अपना…’, जब दिल्ली में एक्ट्रेस को देख एक शख्स करने लगा गंदी हरकत

Tillotama Shome harassment story: ओटीटी सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर (Tribhuvan Mishra CA Topper) से चर्चाओं में आईं एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम (Tillotama Shome) ने अपनी जिंदगी का एक पुराना और बेहद भयानक अनुभव शेयर किया. यह घटना आज की नहीं बल्कि कुछ साल पहे हुई थी, लेकिन आज भी उसे याद कर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

तिलोत्तमा ने बताया कि दिल्ली के एक बस स्टॉप पर उन्हें ईव-टीजिंग का सामना करना पड़ा था. वह शाम का समय था, भीड़ मौजूद थी लेकिन अचानक एक अजनबी शख्स ने उनके सामने आके गाड़ी रोकी. लेकिन, इसके पहले वहां कुछ करीब 6 लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की. जिससे खुद को बचाने के लिए वो उस शख्स की गाड़ी में जा बैठीं.

गाड़ी में गंदी हरकत देख घबराई एक्ट्रेस

उन्होंने बताया कि मैंने सोचा कि उसमें सब ठीक होगा. मैं उसकी फ्रंट सीट पर बैठ गई. तभी उसने अपनी पैंट की जिप खोली और अपना प्राइवेट पार्ट हाथ में ले लिया.’ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठीं एक्ट्रेस ये सब देखकर घबरा गईं. उस पल तिलोत्तमा सदमे में आ गईं और उन्होंने खुद को उस स्थिति से बचाने की कोशिश की.

शख्स ने की जबरदस्ती

वो आगे बताती हैं कि ‘उसने जैसे ही जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तो मैंने अपना हाथ जोर से पीछे की तरफ खींच लिया. वो अचानक से सकपका गया और आगे जाकर मूझे गाड़ी से उतरने को कह दिया.’ बता दें कि नेटफ्लिक्स पर पिछले साल रिलीज हुई वेब सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर में तिलोत्तमा ने जमकर बोल्ड सीन दिए. अपने इंटीमेट सीन्स को लेकर तिलोत्तमा को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा.

भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम