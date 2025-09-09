Trending OTT Series : सस्पेंस का पिटारा है ये OTT सीरीज, इस प्लेटफॉर्म पर मचा रही गदर, हर कोई कर रहा है सर्च…!

Top Trending Film On OTT : ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते कोई न कोई नई फिल्म लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हाल ही में एक तमिल फिल्म ने आते ही धमाका कर दिया है। ‘मारगन’ नाम की ये फिल्म अपनी अनोखी कहानी, जबरदस्त थ्रिल और घटनाओं के चलते सोशल मीडिया से लेकर ट्रेंडिंग लिस्ट तक छाई हुई है। इस फिल्म ने ओटीटी पर दस्तक देते ही टॉप 10 ट्रेंडिंग में जगह बना ली है और अब ये टॉप 3 में ट्रेंड कर रही है।

‘मारगन’ एक सुपरनैचुरल क्राइम-थ्रिलर है, जो लोगों को शुरुआत से ही अपनी पकड़ में ले लेती है। फिल्म की शुरुआत एक लड़की की रहस्यमयी और भयावह हत्या से होती है। उसका शव अजीब तरह से काला पड़ जाता है और यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक लेकिन रोमांचक कहानी। पुलिस केस की छानबीन शुरू होती है, लेकिन हत्यारा कोई सुराग नहीं छोड़ता, जिससे पुलिस को सच्चाई तक पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है।

रहस्य ऐसा कि अंत तक उलझे रह जाएंगे

जैसे-जैसे कहानी आगे दिखाई जाती है, वैसे-वैसे लोग सस्पेंस डूबते चले जाते हैं। फिल्म में सस्पेंस इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि क्लाइमैक्स तक आप सोच नहीं लगा पाएंगे कि असली कातिल है कौन। लास्ट में जब सच्चाई सामने आती है, तो वो लोगों को झकझोर कर रख देती है। यही थ्रिल फिल्म को खास बनाती है।

दमदार एक्टिंग और निर्देशन

फिल्म में लीड रोल की बात करें तो विजय एंटनी ने रोल किया है और उन्होंने अपने रोल के साथ पूरा न्याय किया है। वहीं, उनके अलावा अजय दिशन, दीपशिखा, अर्चना समेत अन्य कलाकारों ने भी शानदार एक्टिंग की है। फिल्म का निर्देशन लियो जॉन पॉल ने किया है, जिन्होंने इस कहानी को न सिर्फ लिखा है, बल्कि परदे पर बखूबी उतारा भी है।

कहां देखें और किस भाषा में?

‘मारगन’ इस वक्त जियो सिनेमा (JioCinema) पर स्ट्रीम हो रही है और हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। अगर आप क्राइम, सस्पेंस और सुपरनैचुरल घटनाओं से भरपूर फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन ऑपश्न है। आईएमडीबी पर इसे 10 में से 6.8 की रेटिंग मिल चुकी है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाती है।

