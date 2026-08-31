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Toxic Viral Video Scene: कियारा ने मचाया तहलका… 8-10 राउंड का क्या सीन है? ‘टॉक्सिक’ में एक्ट्रेस के सीन देख बौखलाए फैंस!

Kiara Advani Viral Video Scene of Toxic: हाल ही में यश की बहुचर्चित फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज हुई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर है तो वह है कियारा आडवाणी का बोल्ड सीन. जिसे देख फैंस बोखलाए दिख रहे हैं. कई फिल्म के सीन्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 31, 2026 6:34:10 PM IST

कियारा आडवाणी के टॉक्सिक से सीन्स वायरल
कियारा आडवाणी के टॉक्सिक से सीन्स वायरल


यश और कियारा आडवाणी की फिल्म ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में सबसे ज्यादा अगर किसी ने ध्यान खींचा तो वह कियारा हैं. कियारा के बोल्ड सीन्स को लोग देखकर काफी नाराज हो रहे हैं. सीन्स के कई तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट पर छाए हुए हैं. नेटिजंस तरह-तरह की प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं. आइए देखते हैं फैंस के कुछ रिएक्शंस. 

एक यूजर ने कहा- लोग फैला रहे अफवाह

एक यूजर ने एक्ट पर लिखा, ‘यश के साथ बोल्ड सीन्स के बाद कियारा आडवाणी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. इस दौरान अफवाहें भी फैलने लगीं कि फिल्म ‘टॉक्सिक’ की शूटिंग के दौरान वह गर्भवती हो गई थीं. हालांकि, जब कियारा ने यह खुशखबरी यश के साथ साझा की, तो अभिनेता भावुक हो गए.’ हालांकि, आपको बता दें कि ये सिर्फ अफवाह है. इसका सच से कोई लेना देना नहीं है. 

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कुछ बोल्ड सीन्स हो रहे वायरल 


फिल्म के बारे में 

गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित, टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में यश मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी और अक्षय ओबेरॉय हैं.

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Tags: home-hero-pos-5kiara advanitoxicYash
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Toxic Viral Video Scene: कियारा ने मचाया तहलका… 8-10 राउंड का क्या सीन है? ‘टॉक्सिक’ में एक्ट्रेस के सीन देख बौखलाए फैंस!

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Toxic Viral Video Scene: कियारा ने मचाया तहलका… 8-10 राउंड का क्या सीन है? ‘टॉक्सिक’ में एक्ट्रेस के सीन देख बौखलाए फैंस!
Toxic Viral Video Scene: कियारा ने मचाया तहलका… 8-10 राउंड का क्या सीन है? ‘टॉक्सिक’ में एक्ट्रेस के सीन देख बौखलाए फैंस!
Toxic Viral Video Scene: कियारा ने मचाया तहलका… 8-10 राउंड का क्या सीन है? ‘टॉक्सिक’ में एक्ट्रेस के सीन देख बौखलाए फैंस!
Toxic Viral Video Scene: कियारा ने मचाया तहलका… 8-10 राउंड का क्या सीन है? ‘टॉक्सिक’ में एक्ट्रेस के सीन देख बौखलाए फैंस!