Toxic Viral Video Scene: कियारा ने मचाया तहलका… 8-10 राउंड का क्या सीन है? ‘टॉक्सिक’ में एक्ट्रेस के सीन देख बौखलाए फैंस!

यश और कियारा आडवाणी की फिल्म ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में सबसे ज्यादा अगर किसी ने ध्यान खींचा तो वह कियारा हैं. कियारा के बोल्ड सीन्स को लोग देखकर काफी नाराज हो रहे हैं. सीन्स के कई तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट पर छाए हुए हैं. नेटिजंस तरह-तरह की प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं. आइए देखते हैं फैंस के कुछ रिएक्शंस.
एक यूजर ने कहा- लोग फैला रहे अफवाह
एक यूजर ने एक्ट पर लिखा, ‘यश के साथ बोल्ड सीन्स के बाद कियारा आडवाणी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. इस दौरान अफवाहें भी फैलने लगीं कि फिल्म ‘टॉक्सिक’ की शूटिंग के दौरान वह गर्भवती हो गई थीं. हालांकि, जब कियारा ने यह खुशखबरी यश के साथ साझा की, तो अभिनेता भावुक हो गए.’ हालांकि, आपको बता दें कि ये सिर्फ अफवाह है. इसका सच से कोई लेना देना नहीं है.
Kiara Advani faced trolling after an intimate scene with Yash,
rumors circulated that she became pregnant during the filming of “Toxic” but the moment she shared the news beautifully with Yash,
he was overcome with emotion…
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— Preeti (@Preeti__agm) August 28, 2026
कुछ बोल्ड सीन्स हो रहे वायरल
Yash and Kiara Advani’s Toxic Scene Reportedly Leaked Online Despite Makers’ Anti-Piracy Warninghttps://t.co/YGIpoXYoIi pic.twitter.com/V64BZe1MY9
— Hunterfly (@hunterflyin) August 29, 2026
Looks like Toxic movie is all about Yash pinning Kiara advani and smooching her every time he gets a chance.
Kiara advani is a married actress and also mother of a Child but the kind of role she is doing in Toxic Movie.
Why does their husband allow them to do such intimate… pic.twitter.com/BoBJpBEsYw
— Courageous (@Courageous1s) July 8, 2026
I’m pretty confidence
100 % sure she is kiara advani #Toxic pic.twitter.com/DQeTtHWDpP
— Prof SIVA (@ProfSIVA_) July 1, 2026
फिल्म के बारे में
गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित, टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में यश मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी और अक्षय ओबेरॉय हैं.
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