Toxic Trailer Release Update: यश की ‘टॉक्सिक’ को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, कितने बजे आएगा ट्रेलर? नोट कर लें टाइम

साउथ सुपरस्टार यश की आगामी फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ का ट्रेलर आज 8 अगस्त को रिलीज होने वाला है, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि फिल्म का ट्रेलर कितने बजे आएगा. इस बात का खुलासा मेकर्स ने कर दिया है. जानिए क्या है ट्रेलर रिलीज का टाइम.

कितने बजे आएगा ट्रेलर?

सोशल मीडिया पर KVN प्रोडक्शंस ने ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर रिलीज का समय बताया है. इसका ट्रेलर आज शाम 7.01 बजे कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में दिखाई जाएगी. मेकर्स ने फिल्म के एक जबरदस्त पोस्टर से फैंस को खुश किया, जिसमें यश एक्शन मोड में दिख रहे हैं.

‘टॉक्सिक’ का पहला लुक 8 जनवरी को यश के जन्मदिन पर जारी किया गया था. इसमें एक्शन और इंटिमेट सीन की झलक दिखाई गई, जिसे दर्शकों से मिला-जुला रिएक्शन मिला. फिल्म के कुछ सीन को लेकर नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन और कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर विमेन ने भी आपत्ति जताई. महिला आयोग ने CBFC को पत्र लिखकर इंटिमेट सीन पर कार्रवाई की मांग की.

फिल्म के बारे में

फिल्म ‘टॉक्सिक’ को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और इसे वेंकट के. नारायण और यश ने मिलकर KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में लिखी और शूट की गई है. यह हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब वर्शन में भी रिलीज होगी. यश के अलावा फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत अहम रोल में हैं.

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