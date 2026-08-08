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Toxic Trailer Release: ‘धुरंधर’ निकला ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर, सोशल मीडिया पर मचाया धमाल

Toxic Trailer: यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है, जिसका हर सीन एक्शन और इमोशन से भरपूर है. इस फिल्म का इंडियन सिनेमा में बहुत इंतज़ार था और इसने ज़बरदस्त बज़ भी बनाया है.

By: Shristi S | Published: August 8, 2026 8:15:24 PM IST

'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर रिलीज हुआ
'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर रिलीज हुआ


Toxic Trailer Release: यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ का ट्रेलर शनिवार को रिलीज़ हो गया है, जिसका हर सीन एक्शन और इमोशन से भरपूर है. इस फिल्म का इंडियन सिनेमा में बहुत इंतज़ार था और इसने ज़बरदस्त बज़ भी बनाया है. अब, ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर ने दर्शकों का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है, जिससे उन्हें डायरेक्टर गीतू मोहनदास की बनाई पावरफुल गैंगस्टर दुनिया की झलक मिली है. 

KGF फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद, यश की अगली बड़ी फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं. ट्रेलर में डार्क और स्टाइलिश टोन दिखाया गया है, जिसमें ज़बरदस्त एक्शन, रोमांस और एक गैंगस्टर कहानी है.

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टॉक्सिक में डबल रोल में दिखेंगे यश

गीतू मोहनदास द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में, एक्टर यश राया और रूमी के डबल रोल में दिखेंगे. दोनों ही किरदार बिल्कुल अलग-अलग अवतार में दिखेंगे. ट्रेलर क्राइम ड्रामा सेटिंग पर फोकस करता है, लेकिन दोनों किरदारों के बीच गहरे कनेक्शन को सीक्रेट रखता है. टॉक्सिक का ट्रेलर हमें खतरे, पावर और हैरान करने वाले किरदारों की दुनिया से मिलवाता है.

दर्शक यश को कई दमदार अवतार में देख सकते हैं. उनका रफ एंड टफ लुक और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ट्रेलर को धमाकेदार बनाते हैं. टॉक्सिक ट्रेलर दर्शकों को क्राइम, पावर और धोखे की खतरनाक दुनिया में ले जाता है, जिसमें दमदार और स्टाइलिश एक्शन सीन दिखाए गए हैं.

फैंस को यश का खतरनाक लुक पसंद आया

यह ट्रेलर पिछले लेडीज एंड लेडीज इंट्रोडक्शन वीडियो को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद आया है, जिसने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है. यह प्रोजेक्ट एक दौर में सेट है और क्राइम, पावर और माफिया नेटवर्क की खतरनाक दुनिया को दिखाता है. मेकर्स एक स्टाइलिश एक्शन ड्रामा बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, साथ ही किरदारों के बीच इमोशनल रिश्तों पर भी खास जोर दे रहे हैं. टॉक्सिक ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही यश का खतरनाक लुक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे काफी पसंद किया गया है. अब, दर्शक यश को इस खतरनाक अवतार में बड़े पर्दे पर कहर बरपाते देखने के लिए बेताब हैं.

टॉक्सिक की ज़बरदस्त स्टार कास्ट

डायरेक्टर गीतू मोहनदास की टॉक्सिक में यश लीड रोल में हैं, साथ ही नयनतारा, रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया भी अहम रोल में हैं. खबर है कि यह गैंगस्टर ड्रामा 1940 और 1970 के दशक के बीच गोवा के ड्रग ट्रेड और माफिया नेटवर्क के बैकग्राउंड पर बेस्ड है. यह फिल्म 26 अगस्त को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जिससे आने वाले हफ्ते प्रमोशन और ऑडियंस की उम्मीदों के लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं.

Tags: home-hero-pos-2Toxic filmToxic TrailerYash
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