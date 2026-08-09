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24 घंटे भी नहीं हुए, व्यूज के मामले में ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर ने रचा इतिहास! यश और कियारा के दीवाने हुए फैंस

Toxic Trailer Views: सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक के ट्रेलर को रिलीज हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसने व्यूज के मामले में इतिहास रचने का काम किया है. फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद नेटिजंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 9, 2026 5:22:42 PM IST

टॉक्सिक ट्रेलर ने व्यूज के मामले में मचाया बवाल
टॉक्सिक ट्रेलर ने व्यूज के मामले में मचाया बवाल


यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ के ट्रेलर को जबरदस्त व्यूज मिल रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर को कई भाषाओं में रिलीज किया गया है. अभी ट्रेलर को रिलीज हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हिंदी वर्जन में करीब 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. इसके साथ ही तेलुगु ट्रेलर को भी खूब दर्शक मिल रहे हैं. ट्रेलर देखने के बाद लोग कियारा और यश की एक्टिंग के दीवाने होते दिख रहे हैं. 

कई भाषाओं में रिलीज हुआ है ट्रेलर

फिल्म का ट्रेलर पांच भाषाओं में रिलीज किया गया है. हिंदी के अलावा कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भी शामिल है. सभी भाषाओं में ट्रेलर को जबरदस्त व्यूज मिल रहे हैं. 

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हिंदी ट्रेलर ने व्यूज के मामले में मचाया बवाल

‘टॉक्सिक’ के हिंदी ट्रेलर को 22 घंटे में अभी तक 19 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. जो जल्द ही 20 मिलियन क्रॉस हो जाएगा. वहीं, तमिल ट्रेलर को 7.8 मिलियन व्यूज. इसके अलावा कन्नड़ में 8.7 मिलियन, तेलुगु में 8.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं, मलयालम में 3.1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. अगर अभी तक 22 घंटे की बात की जाए, तो 46.8 मिलयन व्यूज आ चुके हैं ट्रेलर में. 

कियारा और यश की हो रही तारीफ

ट्रेलर को फैंस और मीडिया से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिसमें यश का इंटेंस लुक और फिल्म के स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस चर्चा का विषय बन गए हैं. यश के अलावा लोगों को कियारा आडवाणी का बदला हुआ बोल्ड लुक काफी पसंद आ रहा है. वहीं अन्य स्टार्स भी दमदार दिख रहे हैं. 

फिल्म के बारे में

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी ‘टॉक्सिक’ में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत हैं. फिल्म में अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर और अमित तिवारी भी हैं और यह 26 अगस्त, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होगी.

यह खबर भी पढ़ें: प्लेबैक सिंगिंग से बनाई दूरी, फिर अरिजीत सिंह ने क्यों गाया ‘आवारापन 2’ का गाना? अमाल मलिक ने किया बड़ा खुलासा

Tags: kiara advaniToxic TrailerYash
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