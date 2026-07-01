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Toxic New Teaser: बच्चे दूर रहें! ऐसे भी और वैसे भी, यश ने टॉक्सिक में लेडीज के साथ किया खून खराबा, जारी हुआ नया टीजर

Toxic New Teaser: यश की फिल्म ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ का नया टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें नयनतारा, कियारा, हुमा, तारा और रुक्मिणी के किरदारों की झलक देखने को मिली है.

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: July 1, 2026 3:26:33 PM IST

Toxic New Teaser: बच्चे दूर रहें! ऐसे भी और वैसे भी, यश ने टॉक्सिक में लेडीज के साथ किया खून खराबा, जारी हुआ नया टीजर


Toxic New Teaser: यश की मचअवेटेड फिल्म ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ को लेकर लोगों के बीच काफी समय से उत्सुकता बनी हुई थी. फिल्म के प्रमोशन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की थी कि आखिर इसमें महिला किरदारों की झलक कब देखने को मिलेगी. अब मेकर्स ने बुधवार को नया टीजर जारी कर इस सवाल का जवाब दे दिया है.

इस फिल्म में यश मेन भूमिका में नजर आएंगे, जबकि उनके साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी एक्ट्रेसेस अहम किरदार निभा रही हैं.

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 ‘कहां हैं लेडीज?’ सवाल का मिला जवाब

फिल्म के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से सोमवार को एक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें लिखा था, ‘Where are the ladies, @TheNameIsYash?’ इस पर यश ने मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा था, ‘Calm down! Ladies take time to come!’ यानी लेडीज की एंट्री में थोड़ा वक्त लगता है.

इसके बाद बुधवार को टीजर रिलीज करते हुए यश ने लिखा, ‘Ladies & Ladies…’ और फैन्स को फिल्म में महिला किरदारों की पहली झलक दिखाई.

 टीजर में दिखा फिल्म का डार्क और स्टाइलिश अंदाज

1 मिनट 41 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत एक चेतावनी के साथ होती है, जिसमें बच्चों को इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है. वहीं माता-पिता और दादा-दादी से कहा जाता है कि वे बच्चों को ये वीडियो न दिखाएं. इसमें एक रहस्यमयी आवाज प्यार, धोखे और रिश्तों की जटिलताओं के बारे में बात करती सुनाई देती है.

टीजर का माहौल काफी डार्क और बोल्ड नजर आता है. इसमें प्यार, ताकत और बदले की कहानी की झलक दिखाई गई है, जहां महिला किरदारों को सिर्फ सजावट नहीं बल्कि कहानी के अहम हिस्से के रूप में पेश किया गया है.

 नयनतारा, कियारा और बाकी एक्ट्रेसेस की झलक

टीजर में नयनतारा को बाइक चलाते हुए दिखाया गया है, जबकि कियारा आडवाणी का किरदार डांस से जुड़ा हुआ नजर आता है. रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी भी अपने-अपने अंदाज में रहस्यमयी भूमिका में दिखाई देती हैं. वीडियो में यश का एक दमदार अंदाज देखने को मिलता है, जहां वो महिला किरदारों से कहते हैं कि वे एक-एक करके लड़ना चाहती हैं या फिर सभी साथ आएंगी. इसके अलावा उनका फ्लर्टिंग अंदाज भी टीजर में देखने को मिलता है.

 ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ के बारे में

‘Toxic’ एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जिसे गीतू मोहनदास ने निर्देशित किया है. फिल्म का निर्माण वेंकट के नारायण और यश ने अपनी प्रोडक्शन कंपनियों KVN Productions और Monster Mind Creations के तहत किया है. फिल्म में यश डबल रोल में नजर आएंगे. उनके अलावा नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत अहम भूमिकाओं में हैं.

फिल्म की घोषणा साल 2023 में ‘Yash 19’ के नाम से हुई थी और इसकी शूटिंग 2024 में शुरू हुई. बड़े बजट में बनी इस फिल्म की शूटिंग कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में की गई है. बाद में इसे अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा.

 कई बार टल चुकी है रिलीज डेट

‘Toxic’ की रिलीज को लेकर कई बार बदलाव हुए हैं. पहले फिल्म को 10 अप्रैल 2025 को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन शूटिंग पूरी नहीं होने के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ा.

इसके बाद फिल्म की नई रिलीज डेट 19 मार्च तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे भी बदल दिया गया. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और बेहतर ग्लोबल रिलीज प्लानिंग को देखते हुए फिल्म की रिलीज दोबारा टाल दी गई. अब ये फिल्म 26 अगस्त को ओणम के मौके पर सिनेमाघरों में आने वाली है.

  

Tags: entertainmnet newstoxictoxic new teaserYashyash film
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