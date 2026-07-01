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Toxic Teaser: सावधान! ‘टॉक्सिक’ के मेकर्स ने कहा बच्चे रहें दूर…फिल्म के टीजर से सामने आया नयनतारा और कियारा का धमाकेदार लुक

Toxic Teaser Out: साउथ सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' की टीजर रिलीज हो चुका है. टीजर में नयनतारा और कियारा आडवाणी का धमाकेदार अंदाज देखने को मिल रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 1, 2026 1:31:13 PM IST

टॉक्सिक टीजर
टॉक्सिक टीजर


निर्देशक गीतू मोहनदास की आगामी फिल्म ‘टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’  का नया टीजर सामने आया है. टीजर में जहां नयनतारा एक्शन मोड में दिख रही हैं. वहीं कियारा आडवाणी का ग्लैमरस अवतार दर्शकों को काफी भा रहा है. इस वीडियो को जारी करते हुए मेकर्स ने फिल्म से बच्चों को दूर रहने के लिए कहा है.

मेकर्स ने किया सावधान

फिल्म के निर्माताओं ने एक मिनट 41 सेकंड की टीजर किया. उसमें बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है और माता-पिता और दादा-दादी से कहा गया है कि वे अपने बच्चों को भी ऐसा ही करने के लिए कहें. साथ ही ग्रेट ग्रैंड पैरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी पर देखने के लिए कहा गया है. आगे एक वॉइसओवर आता है, जिसमें कहा जाता है, ‘प्यार, प्यार औरतों को राक्षस बना देता है. यह एक खूबसूरत भ्रम है अगर कोई इसके धोखे की गहराई को समझ ले. और फिर भी हम यहां हैं. उसकी थोड़ी सी भक्ति के लिए लड़ रहे हैं. लेकिन अब एक ट्विस्ट आने वाला है, लेडीज, जेंट्स और उनके लिंग के उस अनुमानित तमाशे को मत भूलिएगा.’

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नयनतारा और कियारा ने खींचा ध्यान

टीजर में नयनतारा बाइक चलाते हुए नजर आती हैं, जबकि कियारा आडवाणी एक डांसर के किरदार में काफी ग्लैमरस अंदाज में दिखाई देती हैं. वहीं रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी भी अहम भूमिकाओं में नजर आती हैं. हालांकि, टीजर में इनका सिर्फ टाइटल यूज किया गया, जिससे संकेत मिलता है कि ये सभी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, लेकिन कहानी का ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है. वीडियो में सुपरस्टार यश एक्शन करते हुए दिखते हैं. और कहते हैं, ‘लेडीज एंड लेडीज, क्या आप एक-एक करके आएंगी या सब साथ में?’ इसके बाद वह दमदार अंदाज में लड़ाई करते नजर आते हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म ‘टॉक्सिक’ एक ऐतिहासिक गैंगस्टर फिल्म है, जिसका निर्देशन गीतु मोहनदास ने किया है और वेंकट के नारायण और यश ने केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के बैनर तले संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया है.  फिल्म में यश के अलावा नयनतारा, कियारा आडवाणी , हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी हैं. यह फिल्म 26 अगस्त को ओणम के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

यह खबर भी पढ़ें: कृति सेनन ने ब्रेकअप की अफवाहों पर लगाया विराम! बॉयफ्रेंड कबीर के साथ शेयर की फोटो, बाहों ने बाहें डाले दिखे कपल

Tags: toxictoxic teaserYash
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