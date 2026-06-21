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Yash Toxic New Release Date: बार-बार टलने के बाद आखिर सामने आई यश की ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट, जानें नई तारीख

Yash Toxic Release Date: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ की नई रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. आइए जानते हैं कि कब सिनेमाघरों में फिल्म आएगी.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 21, 2026 12:41:48 PM IST

Yash Toxic New Release Date: बार-बार टलने के बाद आखिर सामने आई यश की ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट, जानें नई तारीख


Yash Toxic Release Date: साउथ सुपरस्टार यश की मचअवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ काफी समय से चर्चा में बनी हुई है. फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बार-बार बदलती रिलीज डेट ने लोगों का इंतजार और बढ़ा दिया था. अब फाइनली फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है.

यश की इस बड़े बजट की फिल्म को पहले 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी थी. हालांकि, कुछ कारणों के चलते फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाना पड़ा. इससे पहले भी इसकी तारीख में बदलाव किया जा चुका है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं कि कहीं फिल्म इस साल रिलीज ही न हो.

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 मेकर्स ने दिया रिलीज डेट का बड़ा हिंट

इन तमाम अटकलों के बीच अब फिल्म के निर्माताओं ने रिलीज को लेकर बड़ा संकेत दिया है. नए पोस्टर के जरिए फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया गया है. जानकारी के मुताबिक, ‘टॉक्सिक’ अब 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस खबर के सामने आते ही यश के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है.

 यश की फिल्म को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

केजीएफ फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद यश की लोकप्रियता दुनियाभर में काफी बढ़ी है. ऐसे में उनकी अगली फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं. फिल्म की कहानी, स्टार कास्ट और भव्य स्तर को लेकर पहले से ही काफी चर्चा हो रही है.

बता दें कि ‘टॉक्सिक’ की पहली रिलीज डेट 19 मार्च 2026 तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 4 जून कर दिया गया था. अब मेकर्स ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए फिल्म की नई रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है. यश के फैंस अब 26 अगस्त 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Tags: toxicToxic filmyash toxic release date
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