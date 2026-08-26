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Toxic Review: कई महिलाओं संग… भारतीय संस्कृति के खिलाफ है टॉक्सिक में यश का किरदार? क्या बनेगी भारत की Fifty Shades of Grey

Toxic Review: जब आप सुबह 6 बजे का शो देखने जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि भीड़ कम होगी. लेकिन यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के साथ ऐसा नहीं है, और शायद यह उनके स्टारडम का पक्का सबूत है. फिल्म की शुरुआत तुरंत 'KGF' की याद दिलाती है, जिसमें हीरो की ज़िंदगी की झलक दिखाने के लिए कुछ छोटे-छोटे सीन दिखाए गए हैं.

By: Heena Khan | Published: August 26, 2026 2:03:13 PM IST

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Toxic Review: जब आप सुबह 6 बजे का शो देखने जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि भीड़ कम होगी. लेकिन यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ के साथ ऐसा नहीं है, और शायद यह उनके स्टारडम का पक्का सबूत है. फिल्म की शुरुआत तुरंत ‘KGF’ की याद दिलाती है, जिसमें हीरो की ज़िंदगी की झलक दिखाने के लिए कुछ छोटे-छोटे सीन दिखाए गए हैं. चूँकि एडिटर उज्ज्वल कुलकर्णी, जिन्होंने ‘KGF: चैप्टर 2’ पर भी काम किया था, इसके एडिटिंग इंचार्ज हैं, इसलिए यह समानता कोई हैरानी की बात नहीं है. यहाँ तक कि कलर ग्रेडिंग में भी प्रशांत नील की विज़ुअल स्टाइल की झलक मिलती है, जिससे कम से कम शुरुआत में ऐसा लगता है कि गीतू मोहनदास ने उस टेम्पलेट को लिया है जो यश पर एकदम सही बैठता है और उसे अपना अलग अंदाज़ दिया है.

बिना पछतावे के डेंजर बने यश 

बेहतर होगा कि हम कहानी के बारे में कम से कम बात करें क्योंकि ट्रेलर में ही काफी कुछ पता चल चुका है. यश ने ‘राया’ का किरदार निभाया है, एक ऐसा आदमी जो बिना किसी पछतावे के हिंसा का सहारा लेता है. उसकी बहन गंगा (नयनतारा), जिसने बचपन से ही उसकी रक्षा और परवरिश की है, उससे कहती है कि उसे दुनिया पर राज करना है और ‘सिकंदर’ बनना है. हाँ, ‘सुल्तान’ गाना मेरे दिमाग में भी बजता रहा.

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यश की महिलाओं संग जंग 

राया की दुनिया साल्वाडोर (डैरेल डी’सिल्वा), उसकी प्रेमिका (हुमा कुरैशी) और उसके भाई (अक्षय ओबेरॉय) से टकराती है. साल्वाडोर राया को अपने सबसे करीबी साथियों में से एक मानता है. फिर आती है रेबेका (तारा सुतारिया), साल्वाडोर की बेटी, जिससे वो चाहता है कि राया शादी करे. फिर एंट्री होती है नादिया (कियारा आडवाणी) की  जलपरी, हुस्नपरी  जो एक सर्कस चलाती है, और उसके और राया के बीच एक ज़बरदस्त अफेयर शुरू होता है. फिर आता है वो ‘अधूरा प्यार’ जो होना ही था और उसके साथ जुड़ा सारा ड्रामा.

गैंगस्टर ड्रामा ‘Toxic’ में किसने मारी बाजी? कौन ले रहा है सबसे ज्यादा करोड़, जानिए यश से लेकर नयनतारा और कियारा तक स्टारकास्ट की पूरी फीस!

नहीं देंगे आपको स्पॉइलर

इसके आगे कहानी बताने पर ‘स्पॉइलर’ का खतरा है. लेकिन हाँ, यश का एक और रूप भी है, जिसकी झलक आपने ट्रेलर में देखी होगी. और बस इतना कह सकते हैं कि यही फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू है और इसी वजह से ‘टॉक्सिक’ आखिर में एक दिलचस्प फिल्म बन जाती है, जबकि इसका पहला हाफ थोड़ा लंबा और खिंचा हुआ लगता है. यश को अच्छी तरह पता है कि उनके दर्शक क्या चाहते हैं. फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यश ही हैं. उनका स्क्रीन प्रेजेंस ज़बरदस्त है और ‘टॉक्सिक’ उस इमेज का पूरा फ़ायदा उठाती है जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है. वह एक ‘बैड बॉय’ हैं जो हिंसा को पसंद करते हैं, जिन पर नैतिकता का कोई बोझ नहीं दिखता और जो मौत को भी मज़ाक-मज़ाक में चुनौती दे सकते हैं.

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