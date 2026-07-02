Kab Release Hogi Toxic: टीजर में औरतों का Animal अंदाज देख बेचैन हुए फैंस, आखिर कब रिलीज हो रही यश की ‘टॉक्सिक’?

Toxic Movie Release Date: सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ की रिलीज डेट तय हो चुकी है. फिल्म का हाल ही में दूसरा टीजर आया था और लोग उसके बाद से ये सर्च कर रहे हैं कि आखिर फिल्म रिलीज कब हो रही है और ये किन-किन भाषाओं में सिनेमाघरों में आएगी. लोगों ने जबसे टीजर देखा है उसके बाद से लोग दिवाने हो गए हैं और एक्ट्रेस को देख लोगों में और क्रेज बढ़ गया है. आइए जानते हैं फिल्म की रिलीज डेट-

कब रिलीज हो रही फिल्म? (Toxic Movie Release Date)

यश स्टारर ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. फिल्म को लेकर लंबे समय से चर्चा बनी हुई है और नए प्रमोशनल वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के बीच इसका इंतजार और बढ़ गया है. इंडस्ट्री में इसे बड़े पैमाने पर तैयार की गई फिल्मों में से एक माना जा रहा है.

‘लेडीज एंड लेडीज’ वीडियो में दिखे पांच दमदार किरदार

जारी किए गए वीडियो में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी अलग-अलग अंदाज में नजर आती हैं. सभी किरदारों का लुक और स्क्रीन प्रेजेंस कहानी में उनकी अहम भूमिका का संकेत देता है. वीडियो फिल्म की दुनिया और उसके किरदारों की एक झलक पेश करता है.

‘लेडीज एंड लेडीज’ वीडियो में फिल्म के रहस्यमयी और एक्शन प्रधान माहौल को प्रमुखता से दिखाया गया है. विजुअल्स और बैकग्राउंड टोन से ये साफ संकेत मिलता है कि फिल्म का अंदाज गंभीर और इंटेंस रहने वाला है. वीडियो रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है.

शुरुआती चेतावनी ने भी खींचा ध्यान

वीडियो की शुरुआत में लोगों के लिए एक विशेष चेतावनी दिखाई गई है. इसमें बताया गया है कि वीडियो का कंटेंट काफी इंटेंस है और इसे विवेक के साथ देखने की सलाह दी गई है, बच्चे दूर रहे. इस डिस्क्लेमर ने भी दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जिज्ञासा और बातचीत को बढ़ा दिया है.