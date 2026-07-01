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Toxic Top Actress: यश की ‘टॉक्सिक’ फिल्म में इन एक्ट्रेस का दिखेगा भयंकर रूप, ये लोग गलती से भी न देखें टीजर

Toxic Top Actress: 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' के नए 'लेडीज एंड लेडीज' वीडियो ने फिल्म के डार्क माहौल, दमदार महिला किरदारों और रहस्यमयी कहानी की झलक पेश की है. ये पैन-इंडिया फिल्म 26 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. इस फिल्म में 5 एक्ट्रेस हैं जो गदर मचा रही हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 1, 2026 3:48:52 PM IST

Toxic Top Actress: यश की ‘टॉक्सिक’ फिल्म में इन एक्ट्रेस का दिखेगा भयंकर रूप, ये लोग गलती से भी न देखें टीजर


Toxic Top Actress | Toxic New Teaser: सुपरस्टार यश की मचअवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. मेकर्स ने अब ‘लेडीज एंड लेडीज’ नाम से नया वीडियो जारी किया है, जिसने फिल्म की डार्क और एक्शन से भरपूर दुनिया की नई झलक दिखाई है. इस वीडियो में फिल्म की पांच मेन एक्ट्रेस के दमदार किरदार सामने आए हैं. साथ ही वीडियो की शुरुआत में दी गई चेतावनी ने भी दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और चर्चा को तेज कर दिया है.

‘लेडीज एंड लेडीज’ वीडियो ने बढ़ाई उत्सुकता

मेकर्स द्वारा जारी किए गए नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर तेजी से ध्यान खींचा है. इसमें फिल्म की कहानी के माहौल को रहस्यमयी, डार्क और एक्शन से भरपूर अंदाज में पेश किया गया है, जिससे लोगों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है.

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वीडियो के शुरुआती हिस्से में लोगों के लिए एक विशेष चेतावनी दिखाई गई है. इसमें बताया गया है कि कंटेंट काफी तीव्र है, इसलिए इसे सोच-समझकर देखने की सलाह दी गई है. इस संदेश ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है.

पांच एक्ट्रेस के दमदार किरदार (Toxic Top Actresses)

वीडियो में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी अलग-अलग अंदाज में नजर आती हैं. हर किरदार का लुक और स्क्रीन प्रेजेंस कहानी में उनके महत्वपूर्ण योगदान का संकेत देता है.

आवाज ने बढ़ाया सस्पेंस

पूरे वीडियो में सुनाई देने वाली एक रहस्यमयी महिला की आवाज कहानी के पीछे छिपे संघर्ष, बदले और विद्रोह की झलक देती है. इससे फिल्म की कहानी को लेकर कई नए सवाल और उत्सुकता पैदा होती है.

कब होगी फिल्म रिलीज? (Toxic Release Date)

यश की ये मचअवेटेड फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. नए वीडियो के बाद दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं तथा फिल्म को बड़े स्तर की सिनेमाई प्रस्तुति के रूप में देखा जा रहा है.

Tags: entertainment newstoxictoxic release dateToxic top actressesyash film
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