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Toxic box office collections day 7: 313 करोड़ पार! बॉक्स ऑफिस पर यश का जलवा! 7 दिन में फिल्म ने मचाया भौकाल

Toxic box office collections day 7: यश की फिल्म 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' ने अपने पहले मंगलवार को बॉक्स ऑफ़िस पर कमाई में बढ़ोतरी के साथ अपना सफ़र जारी रखा. सोमवार की कमाई के मुकाबले फिल्म के बिजनेस में सुधार हुआ.

By: Heena Khan | Published: September 2, 2026 6:59:36 AM IST

Toxic box office collection day 7
Toxic box office collection day 7


Toxic box office collections day 7: यश की फिल्म ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ ने अपने पहले मंगलवार को बॉक्स ऑफ़िस पर कमाई में बढ़ोतरी के साथ अपना सफ़र जारी रखा. सोमवार की कमाई के मुकाबले फिल्म के बिजनेस में सुधार हुआ. Sacnilk के अनुसार, ‘Toxic’ ने 7वें दिन भारत में अनुमानित ₹8.20 करोड़ (नेट) की कमाई की. फ़िल्म ने 12,894 शो से कमाई की. मंगलवार की कमाई, छठे दिन हुई ₹7.65 करोड़ (नेट) की कमाई से 7.2% ज़्यादा थी. इस नए आंकड़े ने फ़िल्म को पहले हफ़्ते में लगातार अच्छा प्रदर्शन बनाए रखने में मदद की है.

भारत में कमाई ₹229.95 करोड़ तक पहुंची 

7वें दिन की कमाई को मिलाकर, ‘Toxic’ ने अब भारत में ₹229.95 करोड़ (नेट) की कमाई कर ली है. भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन ₹272.80 करोड़ तक पहुँच गया है. कन्नड़ वर्ज़न ने मंगलवार को ₹1.75 करोड़ (नेट) कमाए. तेलुगु वर्ज़न ने दिन की कुल कमाई में ₹60 लाख जोड़े. तमिल वर्ज़न का योगदान ₹20 लाख रहा, जबकि मलयालम वर्ज़न ने ₹5 लाख कमाए. ‘Toxic’ ने 7वें दिन विदेशों में भी अपनी कमाई बढ़ाई. फ़िल्म ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से लगभग ₹1.50 करोड़ कमाए. विदेशों में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन अब ₹40.75 करोड़ हो गया है. विदेशों में अच्छे प्रदर्शन से फ़िल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹313.55 करोड़ तक पहुँच गया.

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हिंदी और कन्नड़ शो में ऑक्यूपेंसी

हिंदी वर्ज़न में 7वें दिन कुल ऑक्यूपेंसी 23.54% रही. नाइट शो का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जिसमें ऑक्यूपेंसी 34.69% तक पहुँच गई. मॉर्निंग शो में 14.15%, दोपहर के शो में 22.38% और शाम के शो में 22.92% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. कन्नड़ वर्ज़न में कुल ऑक्यूपेंसी ज़्यादा, यानी 27.50% रही. इसके मॉर्निंग शो में 19.92% ऑक्यूपेंसी रही. दोपहर के शो में यह 31.23% तक पहुँची, जबकि शाम और रात के शो में क्रमशः 24.23% और 29.46% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. तेलुगु वर्शन में कुल 15.83% ऑक्यूपेंसी रही. मंगलवार को तमिल शो में कुल 18.17% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

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Tags: bollywoodtoxicyash film
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