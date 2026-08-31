Toxic Box Office Collection Day 5: यश की फिल्म ‘Toxic’ ने रविवार को कितना कलेक्शन किया? बंपर ओपनिंग के बाद कमाई में आई भारी गिरावट

Toxic Box Office Collection Day 5: गीतू मोहनदास और यश की फिल्म ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ बुधवार को बड़ी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रिलीज के पहले दिन यश की इस फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 101 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जो ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की ओपनिंग से कहीं ज्यादा थी. इतनी जबरदस्त शुरुआत को देखते हुए उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ेगी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और अगले दिन ही टॉक्सिक की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली और तब से लेकर आज तक रोजाना इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है.

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, ‘Toxic’ ने रविवार को भारत में 23 करोड़ रुपये (नेट) कमाए. इसके साथ ही फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई अब तक 214.10 करोड़ रुपये हो गई है. रविवार को फिल्म की थिएटर ऑक्यूपेंसी कुल मिलाकर 25.3% रही और इसे 16,241 शो में दिखाया गया.

रविवार को कमाई में आई गिरावट

शनिवार की 25.15 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले रविवार की कमाई में लगभग 8.5% की मामूली गिरावट देखने को मिली. हालांकि, फिल्म ने भारत में नेट कमाई के मामले में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन रिकॉर्ड ओपनिंग के बाद से इसकी रोजाना की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है.

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भाषा के हिसाब से कैसा रहा कलेक्शन?

भाषा के हिसाब से देखें तो ‘Toxic’ के सबसे ज्यादा शो हिंदी में थे, जिनकी संख्या 11,734 थी. हिंदी वर्जन ने 14.50 करोड़ रुपये कमाए और 24% ऑक्यूपेंसी दर्ज की. वहीं कन्नड़ वर्जन ने सिर्फ 1,297 शो से 6.40 करोड़ रुपये (नेट) कमाए और इसकी ऑक्यूपेंसी शानदार 50% रही तेलुगु भाषा में रिलीज हुई फिल्म ने 1,541 शो से 1.40 करोड़ रुपये (नेट) कमाए (ऑक्यूपेंसी 23% रही), जबकि तमिल भाषा के शो से 0.60 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई हुई (1,416 शो). मलयालम वर्जन ने 253 शो से 0.10 करोड़ रुपये (नेट) कमाए.

टॉक्सिक का अब तक का प्रदर्शन

टॉक्सिक ने भारत में पहले दिन 101.10 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई के साथ सिनेमाघरों में अपनी शुरुआत की. हालांकि, गुरुवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई और इसने 37.65 करोड़ रुपये कमाए, जो पहले दिन की कमाई के मुकाबले 62.8 प्रतिशत कम थी. शुक्रवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा और फिल्म ने 27.20 करोड़ रुपये की कमाई की. शनिवार को ‘टॉक्सिक’ की कमाई और कम हुई और इसने भारत में 25.15 करोड़ रुपये (नेट) कमाए.



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