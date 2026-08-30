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Toxic box office collection day 4: यश की ‘टॉक्सिक’ ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका, चौथे दिन पार किया 250 करोड़ का आंकड़ा

Toxic box office collection day 4: यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है. हालांकि, शानदार ओपनिंग के बाद फिल्म की रोज़ाना की कमाई में लगातार गिरावट आई है.

By: Heena Khan | Published: August 30, 2026 7:24:42 AM IST

Toxic box office collection day 4
Toxic box office collection day 4


Toxic box office collection day 4: यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है. हालांकि, शानदार ओपनिंग के बाद फिल्म की रोज़ाना की कमाई में लगातार गिरावट आई है. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसे मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बीच सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, अब दुनिया भर में 250 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. बड़ा सवाल यह है कि क्या फिल्म वीकेंड पर अपनी रफ्तार फिर से पकड़ पाएगी और अपनी मज़बूत ओपनिंग को सिनेमाघरों में लंबे समय तक चलने वाली सफलता में बदल पाएगी.

‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

Sacnilk.com के अनुसार, ‘टॉक्सिक’ ने चौथे दिन भारत में अनुमानित 24.50 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. शनिवार को फिल्म के 17,612 शो दिखाए गए, और इस ताज़ा कलेक्शन के साथ भारत में इसकी कुल नेट कमाई 190.45 करोड़ रुपये हो गई है. फिल्म की शुरुआत ब्लॉकबस्टर रही और इसने पहले दिन भारत में अनुमानित 101.10 करोड़ रुपये (नेट) कमाए. हालांकि, अगले दिनों में इसकी कमाई में तेज़ी से गिरावट आई. इसने दूसरे दिन लगभग 37.65 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 26.60 करोड़ रुपये कमाए. चौथे दिन 24.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, फिल्म के रोज़ाना के कारोबार में लगातार गिरावट देखी गई है.

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शुरुआत के चार दिन बेहतरीन प्रदर्शन 

गिरावट के बावजूद, ‘टॉक्सिक’ ने अपने शुरुआती चार दिनों में सिनेमाघरों में अच्छी-खासी कुल कमाई बनाए रखी है. ताज़ा अनुमानों के अनुसार, भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन अभी 227.50 करोड़ रुपये है. फिल्म का प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद यह पहले दिन बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने में सफल रही. खबरों के अनुसार, इसके पहले दिन का कलेक्शन ‘धुरंधर पार्ट 1’ के पहले दिन के आंकड़े से भी ज़्यादा रहा, जिससे बड़े पर्दे पर यश की वापसी का व्यावसायिक महत्व और बढ़ गया है.

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