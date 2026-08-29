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Toxic Box Office Collection: टॉक्सिक का कलेक्शन देख चौंकेंगे! तीसरे दिन 29.3% गिरावट, विदेश में ₹23.75 करोड़

Toxic Box Office Collection: यश और नयनतारा की फिल्म 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups' शुक्रवार को भी सिनेमाघरों में चलती रही. फिल्म की घरेलू कमाई में तीसरे दिन गिरावट देखी गई.

By: Heena Khan | Published: August 29, 2026 6:58:55 AM IST

Yash Toxic Collection Day 3
Yash Toxic Collection Day 3


Toxic Box Office Collection: यश और नयनतारा की फिल्म ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups’ शुक्रवार को भी सिनेमाघरों में चलती रही. फिल्म की घरेलू कमाई में तीसरे दिन गिरावट देखी गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, हालांकि, यह तीन दिनों के अंदर भारत में अपनी नेट कमाई को 150 करोड़ रुपये के आंकड़े से ऊपर ले जाने में सफल रही.

कैसा रहा टॉक्सिक का प्रदर्शन 

Sacnilk की तीसरे दिन की रिपोर्ट के अनुसार, ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups’ ने अब तक भारत में 165.35 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है, और इसका कुल घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 197.70 करोड़ रुपये है. फिल्म ने विदेश में भी 23.75 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिससे इसका दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 221.45 करोड़ रुपये हो गया है.’Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups’ ने तीसरे दिन भारत में अनुमानित 26.60 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. फिल्म ने दूसरे दिन 37.65 करोड़ रुपये कमाए थे. इसका ताजा आंकड़ा गुरुवार की कमाई से 29.3% कम है. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अब भारत में 165.35 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 197.70 करोड़ रुपये है.

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तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘Toxic’ ने बुधवार को अनुमानित 101.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ शुरुआत की थी. इसके बाद फिल्म ने गुरुवार को 37.65 करोड़ रुपये कमाए. तीसरे दिन इसकी कमाई 26.60 करोड़ रुपये रही. शुक्रवार को फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 25.5% रही. इसे भारत में 19,390 शो में दिखाया गया. रोज़ाना की कमाई में गिरावट के बावजूद, तीन दिनों का कुल कलेक्शन मज़बूत रहा है. पहला दिन: ₹101.10 करोड़, दूसरा दिन: ₹37.65 करोड़, तीसरा दिन: ₹26.60 करोड़. फ़िल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन अब ₹165.35 करोड़ हो गया है.

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‘Toxic का भाषा-वार कलेक्शन

फ़िल्म की तीसरे दिन की कमाई में हिंदी वर्ज़न का सबसे बड़ा योगदान रहा. इसने अनुमानित ₹19.15 करोड़ कमाए. कन्नड़ वर्ज़न ने कुल कमाई में ₹5 करोड़ जोड़े. तेलुगु वर्ज़न ने लगभग ₹1.50 करोड़ कमाए. तमिल वर्ज़न का योगदान ₹75 लाख रहा. मलयालम वर्ज़न ने ₹20 लाख की कमाई की. हिंदी वर्ज़न की कुल ऑक्यूपेंसी 26.75% रही. इसके नाइट शो में सबसे ज़्यादा 39.62% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. कन्नड़ वर्ज़न का प्रदर्शन बेहतर रहा, जिसकी कुल ऑक्यूपेंसी 36.12% रही. इसके नाइट शो में ऑक्यूपेंसी 50.31% तक पहुँची. तेलुगु वर्ज़न की कुल ऑक्यूपेंसी 18.21% रही. तमिल वर्ज़न की कुल ऑक्यूपेंसी 20.83% रही.

Tags: Box Office Collectiontoxicyash film
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