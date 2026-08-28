Toxic box office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर ‘टॉक्सिक’ का दम निकला? ‘Dhurandhar 2’ की आंधी में फीकी पड़ी यश की फिल्म

Toxic box office Collection Day 2: यश की फिल्म ‘Toxic’ की बॉक्स ऑफिस कमाई में दूसरे दिन भारी गिरावट देखी गई. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह फिल्म ‘धुरंधर 2’ जैसी बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों की तरह दूसरे दिन कमाई में उछाल बनाए रखने में संघर्ष करती दिखी. फ़िल्म की शुरुआत ज़बरदस्त रही थी और यह पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई थी, लेकिन गुरुवार को इसके आंकड़े काफ़ी कम रहे.

धमाकेदार ओपनिंग फिर…

भारत में 101.10 करोड़ रुपये की नेट ओपनिंग और दुनिया भर में 140.75 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के साथ, ‘Toxic’ पहले दिन कई बड़ी फ़िल्मों से आगे रही थी. हालाँकि, दूसरे दिन कलेक्शन, शो की संख्या और ऑक्यूपेंसी में गिरावट ने तस्वीर बदल दी, जिससे यह ‘धुरंधर 2’, ‘पुष्पा 2’, ‘KGF: चैप्टर 2’ और ‘RRR’ के दूसरे दिन के आंकड़ों से पीछे रह गई.

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दूसरे दिन की कमाई

‘Toxic’ ने दूसरे दिन भारत में 22,629 शो के ज़रिए 36.40 करोड़ रुपये नेट कमाए. विदेशों में, इसने उस दिन 10 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल विदेशी ग्रॉस कमाई 26.25 करोड़ रुपये हो गई. दो दिनों में, फ़िल्म की भारत में ग्रॉस कमाई 164.50 करोड़ रुपये, भारत में नेट कमाई 137.50 करोड़ रुपये और दुनिया भर में ग्रॉस कमाई 190.75 करोड़ रुपये रही. पहले दिन, फ़िल्म ने 24,579 शो से 101.10 करोड़ रुपये का भारत नेट कलेक्शन दर्ज किया था, जिसमें कुल ऑक्यूपेंसी 56.1% थी. दूसरे दिन, शो की संख्या घटकर 22,629 रह गई और ऑक्यूपेंसी गिरकर 26.6% हो गई, साथ ही कलेक्शन भी गिरकर 36.40 करोड़ रुपये नेट रह गया.

दूसरे दिन हिंदी भाषा का योगदान सबसे ज़्यादा रहा, जिसमें 16,251 शो से 26% ऑक्यूपेंसी के साथ 23 करोड़ रुपये की कमाई हुई. कन्नड़ भाषा ने 1,678 शो से 8.50 करोड़ रुपये कमाए और 51% की सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी दर्ज की. तेलुगु वर्शन ने 21% ऑक्यूपेंसी के साथ 2,325 शो से ₹3 करोड़ कमाए, जबकि तमिल वर्शन ने 17% ऑक्यूपेंसी के साथ 2,016 शो से ₹1.50 करोड़ कमाए. मलयालम वर्शन ने 32% ऑक्यूपेंसी के साथ 359 शो से ₹0.40 करोड़ कमाए.

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दूसरी फ़िल्मों से तुलना

‘Toxic’ का दूसरे दिन का कलेक्शन दूसरी बड़ी पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों के मुकाबले काफी कम रहा. ‘Dhurandhar 2’ ने भारत में दूसरे दिन लगभग ₹80.72 करोड़ (नेट) कमाए, ‘Pushpa 2’ ने ₹93.80 करोड़ (नेट), ‘KGF: Chapter 2’ ने ₹90.50 करोड़ (नेट) और ‘RRR’ ने ₹86.70 करोड़ (नेट) कमाए.

हालांकि, ‘Toxic’ ने पहले और दूसरे दिन रणवीर सिंह की ‘Dhurandhar’ से बेहतर प्रदर्शन किया. रणवीर सिंह की इस फ़िल्म ने ओपनिंग डे पर 14,057 शो से ₹28 करोड़ (नेट) कमाए थे, जिससे इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन ₹33.60 करोड़ और दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन ₹41.35 करोड़ हो गया था. दूसरे दिन इसने लगभग ₹33.10 करोड़ कमाए थे. सभी भाषाओं में फ़िल्म का दो दिनों का कुल भारत नेट कलेक्शन लगभग ₹58 करोड़ रहा.