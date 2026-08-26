Toxic Box Office Collection Day 1: पर्दे पर आते ही Yash ने काटा भौकाल! करोड़ों में कर डाली कमाई; क्या तोड़ेंगे KGF 2 का रिकॉर्ड?

Toxic Box Office Collection Day 1: टॉक्सिक फिल्म का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से हो रहा था. वहीं अब Yash ने सिनेमा घरों में अपनी दमदार एंट्री ले ली है. साउथ के सुपरस्टार यश की फ़िल्म, ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’, आखिरकार 26 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई. बता दें कि ‘KGF 2’ की सफलता के बाद, यश की इस फ़िल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए लोगों में ज़बरदस्त उत्साह था. फ़िल्म के लिए दर्शकों के क्रेज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर ‘Toxic’ का पहला शो सुबह 6 बजे ही रखा गया था. सुबह-सुबह ही सिनेमाघरों में पहुँचे फ़ैन्स ने फ़िल्म के लिए अपना उत्साह ज़ाहिर किया. चलिए जान लेते हैं पहले शो के आधार पर Toxic ने कितनी कमाई की है.

पहले शो की कमाई

आपकी जानकारी के लिए बता दें sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन, ‘टॉक्सिक’ फिल्म 3,141 शो में दिखाई जा रही है और इसने अब तक ₹12.56 करोड़ की नेट कमाई की है. इससे भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹14.82 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन ₹12.56 करोड़ हो गया है, जबकि भारत में फ़ाइनल कलेक्शन की जानकारी अभी आनी बाकी है.

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गैंगस्टर के रोल में यश

फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने से पहले, इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) सर्टिफ़िकेट से फिल्म की कहानी के बारे में जानकारी सामने आई थी . CBFC के आधिकारिक सारांश के अनुसार, ‘टॉक्सिक’ एक गैंगस्टर की कहानी है जो आज़ादी के बाद के गोवा में वफादारी, नैतिकता और खुद को सुधारने की कोशिश के बीच फँसा हुआ है; यह एक ऐसा दौर और जगह है जहाँ हिंसा और जलन का माहौल है.

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