Top Bhojpuri Song: ऐसे भोजपुरी सॉन्ग्स, जिन्होंने रिलीज होते ही हिलाकर रख दिया था इंटरनेट, आज भी बजते हैं पार्टी -शादी फंक्शन में खूब दबाकर

Top Bhojpuri Song: यहां आपको ऐसे तड़कते -भड़कते भोजपुरी आइटम सॉन्ग के बारे में बताया गया है, जो आज तक लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अगर आप भी पवन सिंह, शिल्पी राज, खेसारी लाल यादव और निरहुआ के भोजपुरी गानों को पसंद करते हैं, तो ये टॉप भोजपुरी गानों की लिस्ट आपके लिए है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 21, 2025 22:42:06 IST

Top Bhojpuri Song
Top Bhojpuri Song

Top Bhojpuri Song: आज के समय में भोजपुरी गाने पूरे देशभर में पसंद किए जाते हैं और गाना अगर सुपर स्टार पवन सिंह, शिल्पी राज, खेसारी लाल यादव और निरहुआ का हो तो, वो रिलीज होते ही पूरे इंटरनेट पर छा जाता है। लोगों को भोजपुरी गाने का तड़कता-भड़कता म्यूजिक और मजेदार लिरिक्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसे में अगर आपको भी भोजपुरी गाने सुनना पसंद है, तो हम आपके लिए लाए हैं ऐसे भोजपुरी गाने, जिन्होने रिलीज होते ही पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया था और कुछ ही मिनटों में मिलियन से भी ज्यादा बार देखे गए थे। 

टॉप भोजपुरी गाने की लिस्ट (Top Bhojpuri Song List)

1. ‘लॉलीपॉप लागेलु’ (Lollypop Lagelu)

पावरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) का सबसे पॉपुलर भोजपुरी गाना ‘लॉलीपॉप लागेलु’ (Lollypop Lagelu) ने रिलीज होते ही पूरे इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी और गाना रिलीज होते ही कुछ मिनटों में मिलियन व्यूज पार कर चुका है। आज भी इस गाने ‘लॉलीपॉप लागेलु’ को शादी-पार्टी फंक्शन में खूब बजाया जाता है और लोग भी इस गाने पर जमकर डांस करते हैं। 

2. ‘राजा राजा करेजा में समझा’ (Raja Raja Kareja Mein Samaja)

टॉप हिट भोजपुरी गाने की लिस्ट में दूसरा नाम ‘राजा राजा करेजा समझा’ का आता हैं। इस गाने के रिलीज होते ही पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया था। इस भोजपुरी गाने ‘राजा राजा करेजा समझा’ के जबरदस्त बोल लोगों को दीवाना बना गये हैं और आज के समय में यह सुपरहिट हर बैचलर पार्टी की जान है। 

3. ‘लगा के फेयर लवली’ (Laga Ke Fair Lovely)

टॉप ट्रेंडिग की लिस्ट में भोजपुरी गाने ‘लगा के फेयर लवली’  का नाम भी आता है, जिसे खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने खुद अपनी दिलकश आवाज में गाया है और लोगों को अपना और अपने गाने का दीवाना बना दिया था। यह सुपर हिट भोजपुरी गाना खेसारी की फिल्म ‘मेहँदी लगा के रखना’ का है।

4. ‘फुलारी बिना चटनी’ (Foolori Bina Chatni)

भोजपुरी गाना ‘फुलारी बिना चटनी’ हर पार्टी-फंक्शन में सबसे ज्यादा बजने वाला गाना हैं। इस गाने ने रिलीज होते ही हर जगह तबाही मचा दी थी और सारे पूराने रिकॉर्ड के चिथड़े उड़ा दिए थे और इंटरटेन पर गर्दा उडा़ दिया था। इस गाने ‘फुलारी बिना चटनी’ का इस्तेमाल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी फिल्म ‘दबंग 2‘ में भी किया था, जिसके बाद यह आज तक लोगों के दिमांग से बाहर नही आ पाया है। 

Tags: bhojpuri ganaBhojpuri Newsbhojpuri songFoolori Bina Chatnikhesari lal yadavLollypop LagelunirahuaPawan singhRaja Raja Kareja Mein SamajaShilpi RajTop Bhojpuri SongTop Bhojpuri Song List
Top Bhojpuri Song: ऐसे भोजपुरी सॉन्ग्स, जिन्होंने रिलीज होते ही हिलाकर रख दिया था इंटरनेट, आज भी बजते हैं पार्टी -शादी फंक्शन में खूब दबाकर

