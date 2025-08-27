बिना खून-खराबे और अश्लीलता के भी बवाल काट रही ये 5 सीरीज? हर उम्र के लिए हैं परफेक्ट!

Top Web Series to Watch with Family on Jio Hotstar : अक्सर लोगों को लड़ाई-झगड़े वाली फिल्में देखने में मजा आता है, लेकिन अगर आप कोई वैसी फिल्म खोज रहे हैं, जिसे आप फैंमिली साथ देख सकें तो ये आपके लिए है. हर सीरीज में एक कॉमन बात है – परिवार, लेकिन हर कहानी में छिपा है एक अलग ट्विस्ट. कोई विरासत के लिए लड़ रहा है, कोई खुद को फिर से खोज रहा है, कोई परफेक्ट बनने के चक्कर में जिंदगी से उलझ रहा है और कोई अपने असली पिता की तलाश में है. ऊपर से एक ऐसी क्लासिक सीरीज, जिसमें सास-बहू की खटपट भी हंसी का तूफान बन जाती है. इन 5 फैमिली वेब सीरीज में इमोशन, रहस्य और हल्की-फुल्की कॉमेडी का तड़का आपको आखिर तक बांधे रखेगा.

यहां हम आपके लिए लाए हैं JioCinema और Disney+ Hotstar की कुछ ऐसी फैमिली फ्रेंडली वेब सीरीज, जो बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, सभी को हंसाने का दम रखती हैं.

PariWar

प्लेटफॉर्म: JioCinema

रेटिंग: 6.7/10

‘PariWar’ एक हल्की-फुल्की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें संपत्ति के झगड़े को मजेदार अंदाज में दिखाया गया है. गजराज राव, रणवीर शौरी, विजय राज जैसे शानदार कलाकार इस सीरीज को और भी रंगीन बनाते हैं.

क्यों देखें: ये सीरीज दिखाती है कि लड़ाई हो या प्यार – परिवार में सब कुछ थोड़ा मसालेदार होता है.

Ghar Waapsi

प्लेटफॉर्म: Disney+ Hotstar

रेटिंग: 8.6/10

बिना ग्लैमर के, बिना बड़े चेहरों के ‘घर वापसी’ आपको आपकी ही कहानी लगेगी. ये सीरीज एक ऐसे युवा की यात्रा है जो नौकरी की असफलता के बाद अपने घर लौटता है और वहां रिश्तों की अहमियत को नए सिरे से समझता है. अनुष्का कौशिक, विशाल वशिष्ठ और विभा छिब्बर जैसे कलाकारों ने कहानी को इतना रियल बना दिया है कि ये आपके दिल में उतर जाएगी.

क्यों देखें: ये सीरीज हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी घर से दूर रहकर घर की अहमियत को जाना है.

Miss Perfect

प्लेटफॉर्म: Disney+ Hotstar

रेटिंग: 6.9/10

‘Miss Perfect’ एक वर्किंग महिला की कहानी है जो हर चीज में परफेक्ट बनना चाहती है. लेकिन क्या जिंदगी परफेक्ट हो सकती है? इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमती ये सीरीज, रिश्तों की उलझनों को आईना दिखाती है. लावण्या त्रिपाठी का अभिनय और सीरीज की साफ-सुथरी कॉमेडी इसे फैमिली वॉच का परफेक्ट ऑप्शन बनाती है.

Pop Kaun

प्लेटफॉर्म: Disney+ Hotstar

रेटिंग: 6.5/10

‘Pop Kaun’ एक हल्की-फुल्की कॉमेडी सीरीज है, जो एक युवक की असली पिता की खोज पर बेस्ड है. कुणाल खेमू, चंकी पांडे, जैमी लीवर जैसे कलाकार इसमें कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाते हैं.

क्यों देखें: रिश्तों की गहराई को हंसी के रंगों से देखने का नजरिया बदल जाता है.

Sarabhai vs Sarabhai

प्लेटफॉर्म: Disney+ Hotstar

रेटिंग: 9/10

टीवी की दुनिया की सबसे चहेती फैमिली ‘साराभाई’ जब OTT पर लौटी, तो लोगों ने फिर से इसे दिल खोलकर सराहा. मुंबई के एक अपर-क्लास गुजराती परिवार की ये कहानी, मिडल क्लास बहू और हाई-क्लास सास के बीच की लगातार खींचतान पर बेस्ड है.

अब बोरिंग सीरीज को कहें अलविदा!

इन सीरीज की खासियत यही है कि ये ना सिर्फ आपका मनोरंजन करती हैं, बल्कि परिवार, रिश्ते और जिंदगी की छोटी-छोटी बातों को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पेश करती हैं. अगली बार जब पूरे परिवार के साथ बैठने का मौका मिले, तो इनमें से कोई भी सीरीज चलाएं.