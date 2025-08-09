Home > मनोरंजन > Raksha Bandhan Songs: बॉलीवुड के 5 गाने, जिनके बिना अधूरा रह जाएगा आपका रक्षाबंधन, Trending Songs की लिस्ट देखें यहां…

Raksha Bandhan Songs: 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार काफी धूमधाम से मना रहे हैं। इस मौके पर हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही है। इस मौके पर आप बॉलीवुड की गानें सुन सकते हैं। यह हैं 5 सुपर सॉन्ग

Published By: Preeti Rajput
Published: August 9, 2025 11:03:00 IST

Raksha Bandhan Bollywood Songs: आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही हैं। साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। हर भाई अपनी बहन को रक्षा का वादा करता है। आज इस खास मौके पर हम आपके लिए कुछ बॉलीवुड की गाने ढूंढकर लेकर आए हैं। जो आपके इस त्यौहार को और भी खास बना देंगे। रक्षाबंधन के मौके पर इन गानों को ज्यादातर लोग सुनते हैं।

‘धागों से बांधा’ –

  • 2022 में रिलीज हुई ‘रक्षाबंधन’
  • आनंद एल राय ने डायरेक्ट की फिल्म 

इस फिल्म में एक भाई अपनी 4 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। इस फिल्म में  बहनों का रोल सादिया, स्मृति श्रीकांत, सहजमीन कौर, दीपिका खन्ना ने निभाया था। वहीं अक्षय कुमार ने भाई का किरदार निभाया था। इस गाने में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी थी। वहीं म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने तैयार किया था।

‘भईया मेरे राखी के बंधन को निभाना’

  • 1959 में रिलीज हुई फिल्म छोटी बहन
  •  एल वी प्रसाद ने किया फिल्म का निर्देशन

इस फिल्म में नंदा, महमूद, रहमान, बलराज साहनी ने मुख्य किरदार निभाया था। इस गाने में भाई और बहन का अनौखा प्यार देखने को मिलता है।

‘बहना ने भाई के कलाई पे’

  • 1974 में रिलीज हुई फिल्म रेशम की डोरी
  • आत्मा राम ने इस फिल्म को किया था डायरेक्ट

धर्मेंद्र और सायरा बानों ने इस फिल्म में लीड किरदार निभाया था। इसमें  धर्मेंद्र की बहन का रोल कुमुद छुग्गनी ने अदा किया था

‘मेरी राखी का मतलब प्यार’

1993 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा 

 मेहुल कुमार की डायरेक्ट की थी फिल्म

इस फिल्म में नाना पाटेकर और राज कुमार लीड रोल निभाया था। इस फिल्म में भाई-बहन का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिला था।

‘भाई बहन का प्यार है’

1991 में रिलीज हुई फिल्म फरिश्ते

 अनिल शर्मा ने किया था इस फिल्म का डायरेक्शन

इस फिल्म में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, रजनीकांत और श्रीदेवी ने मुख्य किरदार निभाया था। आज आप रक्षाबंधन पर इस गाने को सुन सकते हैं।

Tags: raksha bandhan songs
