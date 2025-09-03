दृश्यम भी लगेगी फीका! इन 5 सस्पेंस फिल्मों-सीरीज का क्लाइमेक्स दिमाग हिला देगा, IMDb पर मचा धमाल

Top 5 Suspense Flims Like Drishyam: ‘दृश्यम’ जैसी फिल्मों का असली आकर्षण यही है कि वे शुरुआत में एक साधारण सी कहानी लगती हैं, लेकिन धीरे-धीरे रहस्य और सस्पेंस का जाल बुनते हुए एक रोमांचक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती हैं। दर्शक जैसे ही कुछ समझने लगते हैं, अचानक ऐसा क्लाइमेक्स सामने आता है जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। बिल्कुल इसी अंदाज में कुछ और फिल्में और वेब सीरीज भी बनी हैं, जो लगातार आपको चौंकाती रहती हैं। आज हम आपके लिए पांच ऐसी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनके ट्विस्ट और क्लाइमेक्स ‘दृश्यम’ से भी कहीं ज्यादा सरप्राइजिंग साबित होते हैं। सबसे खास बात ये है कि इन फिल्मों को IMDb पर भी शानदार रेटिंग्स मिली हैं। इनमें आपको वही रहस्य, भावनात्मक जुड़ाव और ऐसे सीन मिलेंगे, जिनकी तलाश हर मिस्ट्री-लवर करता है। आइए जानतें है इन फिल्मों के बारे में

हसीन दिलरुबा (Haseen Dillruba)

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

IMDb रेटिंग: 6.9

तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी स्टारर यह फिल्म एक अरेंज मैरिज से शुरू होती है और धीरे-धीरे रोमांचक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो जाती है। कहानी में लव-ट्रायंगल, जुनून और धोखे की परतें जुड़ती जाती हैं, और अंत में आने वाला ट्विस्ट दर्शकों को हैरान कर देता है। दमदार बैकग्राउंड स्कोर, सशक्त कहानी और अप्रत्याशित क्लाइमेक्स इसे उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल करता है, जो ‘दृश्यम’ (Drishyam) जैसी थ्रिलर कैटेगरी में अपनी खास जगह बनाती हैं।

तितली (Titalee)

कहां देखें: अमेज़न प्राइम वीडियो

IMDb रेटिंग: 7.5

दिल्ली की गलियों और अपराध की अंधेरी दुनिया पर आधारित ‘तितली’(Titalee) एक ऐसे परिवार की कहानी है, जिसमें हर सदस्य अपनी-अपनी मजबूरी से जूझ रहा है। इस माहौल से निकलकर नई जिंदगी जीने का सपना देखने वाला ‘तितली’ हालात से हार जाता है। उसकी शादी एक रहस्यमयी लड़की से हो जाती है और यहीं से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। पारिवारिक हिंसा और सस्पेंस से भरपूर माहौल इस फिल्म को खास बनाता है। इसका रियलिज्म और ट्विस्ट्स इसे उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल करते हैं, जो दर्शकों को झकझोर देती हैं।

ब्लैक फ्राइडे (Black Friday)

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

IMDb रेटिंग: 8.4

अनुराग कश्यप निर्देशित ‘ब्लैक फ्राइडे’ 1993 के मुंबई बम धमाकों पर बनी एक बेहद शानदार फिल्म है। इसमें बड़ी बारीकी से दिखाया गया है कि पुलिस ने किस तरह जांच की, आम लोग किस प्रकार फंस गए और पूरा सिस्टम किन सवालों के घेरे में आ गया। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ,घटनाओं की समझ इसे और बेहतर बनाती है। यह फिल्म भी ‘दृश्यम’ की तरह धीरे-धीरे दर्शकों को भावनात्मक और मानसिक स्तर पर सोचने के लिए मजबूर करती है। यही वजह है कि इसे भारतीय क्राइम थ्रिलर सिनेमा का एक मास्टरपीस माना जाता है।

लेवन (Eleven)

कहां देखें: अमेज़न प्राइम वीडियो

IMDb रेटिंग: 7.4

यह सीरीज भले ही कम सुनी गई हो, लेकिन इसमें सस्पेंस का स्तर कमाल का है। कहानी एक एसीपी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रहस्यमयी जुड़वां हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटा होता है। मास्क पहने हुए कातिल, पुराने स्कूल की घटनाएं और दिमाग घुमा देने वाले साइकोलॉजिकल ट्विस्ट—ये सब इसे बेहद रोचक बनाते हैं। खासकर इसका क्लाइमैक्स इतना चौंकाने वाला है कि दर्शक लंबे समय तक उसे याद रखते हैं।

जोसफ (Joseph)

कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो

IMDb रेटिंग: 8.0

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की यह थ्रिलर एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की दास्तां है, जो अनजाने में एक मर्डर केस की पहेली में फंस जाता है। फिल्म की खूबसूरती इसकी भावनात्मक गहराई और दमदार कहानी कहने के अंदाज़ में है। जोजू जॉर्ज की बेहतरीन एक्टिंग दिल को छू जाती है और दर्शक उनके दर्द व संघर्ष से जुड़ जाते हैं। सस्पेंस का तड़का कहानी को और भी शानदार बनाता है, जिससे यह फिल्म यादगार बन जाती है।