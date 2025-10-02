भारत के 5 सबसे अमीर सुपरस्टार्स: एक बना अरबपति, नंबर 2 पर है 13 साल से गायब एक्ट्रेस!
Huran Indian Rich list : हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में ये खान स्टार ₹12,490 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर एक्टर बने, जूही चावला दूसरे नंबर पर रहीं. अमिताभ, ऋतिक भी टॉप 5 में शामिल.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 2, 2025 4:06:56 PM IST

Huran Indian Rich list : हर साल की तरह इस साल भी 1 अक्टूबर को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी हुई, जिसमें देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की जानकारी दी गई. इस बार की लिस्ट में खास बात ये रही कि कई बॉलीवुड सितारे भी टॉप पायदानों पर दिखाई दिएच खासकर एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस जूही चावला की संपत्ति ने सबको चौंका दिया है.

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने नाम का डंका बजा दिया है. हुरुन लिस्ट 2025 के मुताबिक, शाहरुख अब देश के सबसे अमीर एक्टर बन चुके हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ ₹12,490 करोड़ आंकी गई है.

शाहरुख सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं. वो Red Chillies Entertainment और IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के को-ओनर हैं. साल 2025 में उन्होंने कई इंटरनेशनल बिजनेस फिगर्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जो ये दिखाता है कि उनका ब्रांड ग्लोबल लेवल पर कितना प्रभावशाली है.

 जूही चावला 

90 के दशक की चहेती एक्ट्रेस जूही चावला इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं ₹7,790 करोड़ की संपत्ति के साथ उन्होंने अमिताभ बच्चन और कई साउथ इंडियन सुपरस्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है.

जूही, शाहरुख खान की KKR टीम में बिजनेस पार्टनर हैं और उनके पति जय मेहता एक बड़े उद्योगपति हैं. भले ही जूही चावला लीड हीरोइन के तौर पर 13 साल से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन फैमिली बिजनेस और आईपीएल से उनकी इनकम लगातार बढ़ती रही है. मौजूदा दौर में वो भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस बन चुकी हैं और कोई भी महिला स्टार उनके करीब नहीं पहुंच सकी है.

 ऋतिक रोशन एंड फैमिली 

लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं ऋतिक रोशन और उनका परिवार, जिनकी कुल नेटवर्थ ₹2,160 करोड़ बताई गई है. ऋतिक सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी हैं. उनका फिटनेस ब्रांड HRX देशभर में फेमस है और ब्रांड वैल्यू के मामले में वह बॉलीवुड के सबसे मजबूत नामों में गिने जाते हैं.

 करण जौहर 

धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक और जाने-माने फिल्ममेकर करण जौहर इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उनकी कुल संपत्ति ₹1,880 करोड़ है. करण जौहर ने हाल ही में बिजनेसमैन अदार पूनावाला को अपने प्रोडक्शन हाउस के कुछ हिस्सेदारी बेची थी.

इसके अलावा करण का त्यानी ज्वेलरी, एक रेस्टोरेंट चेन और कुछ स्टार्टअप्स में भी निवेश है, जिससे उनकी संपत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है.

 अमिताभ बच्चन 

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इस बार पांचवें नंबर पर रहे. उनकी कुल संपत्ति ₹1,630 करोड़ बताई गई है. उम्र के इस पड़ाव पर भी बिग बी एक्टिंग के साथ-साथ कई बिजनेस वेंचर्स में निवेश करते आ रहे हैं.

उन्होंने Swiggy, PB Fintech जैसी कंपनियों में निवेश किया है. बच्चन परिवार की फाइनेंशियल समझ और रणनीतिक निवेश ने उन्हें आज भी अमीरों की लिस्ट में बनाए रखा है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 ये साफ दिखाती है कि आज के फिल्मी सितारे सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं हैं. बिजनेस, ब्रांड एंडोर्समेंट, आईपीएल और निवेश जैसे क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी है.

Tags: huran rich celebrity 2025juhi chawlakaran joharshahrukh khanTop 5 Richest celebs in India 2025
