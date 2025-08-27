Home > भोजपुरी > Top 5 Ganesh Chaturthi Bhojpuri Songs: गणेश चतुर्थी पर मचेगी हर जगह धूम, जब बजेंगे ये भोजपुरी गणेश जी भजन, हर कोई होगा बप्पा की भक्ति लीन

Top 5 Ganesh Chaturthi Bhojpuri Songs: गणेश चतुर्थी पर मचेगी हर जगह धूम, जब बजेंगे ये भोजपुरी गणेश जी भजन, हर कोई होगा बप्पा की भक्ति लीन

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का त्योहार आज से शुरु हो चुका हैं और हर कोई अपने घर में गणपति का आगमन कर रहा हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस पावन त्योहार में हर कोई बप्पा की भक्ति में लीन हो जाता हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी के त्योहार को और भी ज्यादा मजेदार और उत्साहपूर्वक बाने के लिए आप इन 5 सबसे बेस्ट भोजपुरी गानों को सुन सकते हैं, जिन्हें खास गणेश चतुर्थी के त्योहार के लिए ही बनाया गया है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 27, 2025 21:55:51 IST

Top 5 Ganesh Chaturthi Bhojpuri Songs

Top 5 Ganesh Chaturthi Bhojpuri Songs: हर साल देश के कई राज्यों में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खास कर महाराष्ट्र के मुंबई में गणेश उत्सव की धूम देखने के लिए मिलती है। इस साल भी गणेश चतुर्थी के त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस मौके पर जगह-जगह पंडाल सजाए जाते हैं और सभी लोग अपने-अपने घरों में भी गणपति की स्थापना करते हैं। 

गणेश चतुर्थी के अवसर पर धूम मचाने के लिए 5 सबसे अच्छे भोजपुरी गाने (Best Bhojpuri Songs For Ganesh Chaturthi 2025)

गणेश महोत्सव का त्योहार 10 दिनों तक चलता है और इन 10 दिनों में हर जगह धूम मची रहती है। इस दौरान भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है गणपति का आगमन ऐसे लगता है जैसे परिवार के कोई सदस्य ही घर आ आया हों। इसका क्रेज बॉलीवुड ही नहीं बल्कि भोजपुरी स्टार्स के बीच काफी ज्यादा देखा जाता है  भोजपुरी में भी कई गाने ऐसे है जो गणेश महोत्सव के लिए खास बनाए गए हैं और इस खास त्योहार को मजेदार बना देते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते है गणपति के आगमन आप किन भोजपुरी गानों के साथ गणेश जी का स्वागत कर सकते है और धूमधाम से त्योहार को मना सकते है।

1 ‘गणपती बप्पा मौर्या’ (Ganpati Bappa Maurya)

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का भोजपुरी गाना ‘गणपती बप्पा मौर्या’ (Ganpati Bappa Maurya) बेहद ही प्यारा फेमस सॉन्ग है, इस गाने से आप घर में गणपति का आगमन कर सकते हैं।  इस पॉपुलर गणेश जी भजन के बोल पवन पांडे ने लिखें हैं और म्यूजिक रमेश कुमार ने दिया है। 

2. ‘पधारी हमरा अंगना में’ (Padhari Hamra Aangan mein)

भोजपुरी के फेमस एक्टर और सिंगर अंकुश राजा (Ankush Raja) का यह भोजपुरी गाना ‘पधारी हमरा अंगना में’ (Padhari Hamra Aangan mein) गणेश चतुर्थी के अवसर पर धूमं मचाने के लिए बना हैं। इस पॉपुलर गणेश जी भजन को आप गणपति जी के आगमन पर बजा सकते हैं।  

3 ‘गौरी के ललना’ (Gauri ke Lalna)

भोजपुरी में गणपति बप्पा जी की आरती भी है। इस गणेश जी भजन ‘गौरी के ललना’ (Gauri ke Lalna) के साथ आप गणपति की भक्ति कर सकते हैं। इस आरती को अनु दुबे ने गाया अपनी शानदार अवाज में गाया है, यह भोजपुरी गाना लोगों को बेहद ज्यादा पसंद आया था। 

4 ‘ए गणेश बबुआ’ (Ae Ganesh Babua) 

खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav ) का सबसे फेमस भोजपुरी गाना ‘ए गणेश बबुआ’ (Ae Ganesh Babua) गणेश चतुर्थी पर धूम मचा देने वाला है। इस लोगों द्वारा काफी पसंद किया गाया था। गणपति की भक्ति में मगन होने के लिए यह भोजपुरी सॉन्ग बेस्ट है।

5. दर्शन दिहिं गणेश जी

भोजपुरी एक्टर और सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव (Pramod Premi Yadav) का भोजपुरी गाना ‘दर्शन दिहिं गणेश जी’ भक्तिमय माहौल बना देने वाला और गणेश चतुर्थी के त्योहार के लिए सबसे बेस्ट हैं।  इसमें गणपति बप्पा की यात्रा को दिखाया गया है जिसमे लोग गणपति की धूम में खुशी से नाचते दिखाई दे रहे हैं।

