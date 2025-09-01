Home > मनोरंजन > कहीं डोला रे तो कहीं नाटु नाटू, बॉलीवुड के ये 5 डांस फेस ऑफस ने किया ऑडियंस को फुल ऑन एंटरटेन!

Top 5 Bollywood dance face-offs : बॉलीवुड में कुछ ऐसे डांस है जो आज भी फेमस है. अगर ये गाना एक बार बज जाए तो पैर हिलने से रुकते नहीं और वाइब सेट कर देते हैं. हम जिन गानों की बात कर रहे हैं वो जरूर आपके भी प्लेलिस्ट में होंगे-

Published By: sanskritij jaipuria
Published: September 1, 2025 17:39:26 IST

Top 5 Bollywood dance face - offs
Top 5 Bollywood dance face - offs

Top 5 Bollywood dance face-offs : बॉलीवुड में डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक इमोशनल और विजुअल ट्रीट रहा है. जब दो बड़े सितारे एक ही स्क्रीन पर डांस के जरिए टकराते हैं, तो वो पल फैन्स के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं. ऐसे डांस फेस-ऑफ्स जहां स्टाइल, एनर्जी और एक्सप्रेशन सबकुछ हाई लेवल पर होता है- वो ना सिर्फ ट्रेंड बनते हैं, बल्कि कल्ट क्लासिक भी बन जाते हैं. आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड के कुछ आइकॉनिक डांस मुकाबलों पर, जो आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने रिलीज के दिन थे.

डोला रे डोला  (Dola Re Dola Devdas)

‘देवदास’ के इस शानदार गाने में दो क्लासिकल डांस क्वीन- माधुरी और ऐश्वर्या ने जो तालमेल और गरिमा दिखाई, वो आज भी लोगों की जुबां पर है. सरोज खान की कोरियोग्राफी, भव्य सेट्स और दोनों अदाकाराओं की एक्सप्रेशन से भरपूर परफॉर्मेंस ने इसे बॉलिवुड के सबसे यादगार डांस बैटल्स में शामिल कर दिया.

पिंगा (Pinga Bajirao Mastani)

‘पिंगा’ ने मराठी लोकनृत्य को ग्लैमर और ग्रेस के साथ पर्दे पर उतारा. दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ने न सिर्फ शानदार डांस किया, बल्कि अपनी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री से इस गाने को एक कल्चरल फिनॉमिना बना दिया. रेमो डिसूजा की कोरियोग्राफी ने इसे हर नाच-प्रेमी का फेवरेट बना दिया.

नाटू नाटू (Naatu Naatu RRR)

‘नाटू नाटू’ ने वो कर दिखाया जो बहुत कम गाने कर पाते हैं. ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया. प्रेम रक्षित द्वारा कोरियोग्राफ किया गया ये गाना सिर्फ एक डांस फेस-ऑफ नहीं था, ये एनर्जी और सिंक्रोनाइजेशन का मास्टरक्लास था. दुनिया भर में वायरल हुआ ये गाना इंडियन सिनेमा की ताकत का उदाहरण बन गया.

दिल तो पागल है (Dil To Pagal Hai)

शामक डावर की मॉडर्न कोरियोग्राफी, माधुरी दीक्षित की ग्रेस और करिश्मा कपूर की फुर्ती ये कॉम्बिनेशन ‘दिल तो पागल है’ को बॉलीवुड की डांस हिस्ट्री में खास जगह दिलाता है. ये गाना सिर्फ डांस नहीं था, एक इमोशनल टकराव था जो कहानी को आगे बढ़ाता है.

जय जय शिवशंकर (Jai Jai Shivshankar War)

अगर परफेक्शन को डांस फॉर्म में देखा जाए, तो ‘जय जय शिवशंकर’ उसका सही उदाहरण है. ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों ही डांसिंग आइकॉन्स ने होली के रंगों के बीच जो एनर्जी दी, वो आंखों को चौंका देने वाली थी. ये गाना सिर्फ एक पार्टी नंबर नहीं, बल्कि एक डांस बैटल का स्टेटमेंट था.

बॉलीवुड के इन डांस फेस-ऑफ्स ने दिखाया है कि डांस सिर्फ मूव्स का खेल नहीं, ये इमोशंस, स्टोरीटेलिंग और स्टार पॉवर का मिलाजुला रूप है. जब दो दिग्गज कलाकार एक साथ मंच पर होते हैं, तो नतीजा होता है सिनेमा का जादू, जो सालों तक दिलों पर राज करता है.

