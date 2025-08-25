Top 5 Bhojpuri Songs: वो भोजपुरी गाने, जिन्होंने रिलीज होते ही दुनिया भर में मचा दी थी धूम, सुन नहीं रोक पाएंगे खुद को थिरकने से

Top 5 Bhojpuri Songs: भोजपुरी के गाने आज के समय में देश विदेश हर जगह पसंद किए जाते हैं। लोगों को भोजपुरी गानों के लिरिक्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं और इनके जबरदस्त और धमाकेदार म्यूजिक को सुन आप भी नाचने से अपने पैर नहीं रोक पाएंगे। शादी से लेकर पार्टी फंक्शन तक हर इवेंट में भोजपुरी गाने बजाए जाते है, जिन्हें सुन लोग संत मगन हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी अच्छे भोजपुरी गानों की लिस्ट चाहते हैं, तो यहां आपको ऐसे 5 सबसे बेस्ट भोजपुरी गाने बताए गये हैं, जिन्होंने रिलीज होते ही छपरफाड़ दिया था और पूरे सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा दिया था।

5 सबसे बेस्ट भोजपुरी गानों की लिस्ट (Top 5 Bhojpuri Songs List)



1. ‘खटिया से खटिया’ (Khatiya Se Khatiya Sataib Ki Na)

भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और सुपस्टार निरहुआ का गाना खटिया से खटिया’ (Khatiya Se Khatiya) भोजपुरी के सबसे हिट गानों में से एक हैं। इस भोजपपुरी गाने में आम्रपाली दुबे और निरहुआ एक दूसरे के साथ जमकर रोमांस कर रहे हैं और इस दौरान एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज लोगों को दीवाना बना रहा हैं। ये गाना फिल्म ‘बम बम बोल रहा है काशी’, का है, जो आज भी इंटरनेट पर ट्रेंडिंग लिस्ट में रहता है।

2. “कजरा मोहब्बत वाला” (Kajra Mohabbat Wala)

पॉवर स्टार पवन सिंह का सबसे हॉट भोजपुरी सॉन्ग “कजरा मोहब्बत वाला” (Kajra Mohabbat Wala) लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। इस टॉप भोजपुरी गाने में पवन सिंह, सेक्सी एक्ट्री शुभाश्री के साथ इश्क फरमाते नजर आए थे। एक्सट्रेस ने अपने बोल्ड अंदाज का तड़का डाल इस गाने को रातों रात फेमस कर दिया था। आज भी यह भोजपुरी गाना पार्टी-फंक्शन की जान है।

3.‘लाल घाघरा’ (Laal Ghaghra)

पवन सिंह का सबसे पॉपुलर गाना ‘लाल घाघरा’ (Laal Ghaghra) आज भी हर शादी पार्टी फंक्शन में बजाया जाता है और लोग भी इस गाने के बजते ही अपने पैर नाचने से नहीं रोक पाते हैं। इस भोजपुरी गाने में पवन सिंह के साथ एक्ट्रेस नमृता मल्ला नजर आई थी, जो बेहद सेक्सी और बोल्ड हैं। इस भोजपुरी गाने में एक्ट्रेस के कातिलाना डांस मूव्स का हर कोई दीवाना हो गया था।

4. “मरद वाला खेल” (Mard Wala Khel)

भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह का सबसे फेमस भोजपुरी गाना “मरद वाला खेल” (Mard Wala Khel) आज भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद हैं। इस भोजपुरी गाने में अक्षरा सिंह, पवन सिंह के साथ जबरदस्त रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं और दोनों का हॉट रोमांस हर किसी को बेचैन कर देने वाला है। इंटरनेट पर ये भोजपुरी गाना आज भी काफी ज्यादा ट्रेंड करता है।

5. “दोल्हा पट्टी” (Dolha Patti)

भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ी अक्षरा सिंह और पवन सिंह के गानों के लोग दीवाने हैं। ऐसे ही दोनों का एक सुपहिट भोजपुरी गाना “दोल्हा पट्टी” आज भी लोगों को उतना ही पसंद है, जितना पहली बार सुनने में आया था। अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक इस गाने को रात के अंधेरे में फिल्माया गया था और दोनों ने इस गाने में काफी ज्यादा हॉट सीन्स दिए थे। रिलीज होते ही इस भोजपुरी गाने पर करोड़ों व्यूज आ गए थे।