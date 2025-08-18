ये है Zee 5 की वो हॉरर वेब सीरीज, जिसके ट्विस्ट से उड़ेगी आपकी रातो की नींद और उड़ा देंगी आपके होश

ये है कुछ, ZEE5 की 5 डरावनी और रहस्यमयी वेब सीरीज

डर, रहस्य और रोमांच को अगर आप एक साथ पसंद करते हैं, तो ZEE5 (ज़ी5) आपका अगला ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर हॉरर-सस्पेंस की दुनिया से जुड़ी कई दमदार वेब सीरीज़ उपलब्ध हैं जो आपकी नींद उड़ा देंगी और दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी। यहां है आपके लिए पांच चुनिंदा सीरीज़ :

भ्रम (Bhram)

“भ्रम” (Bhram) ZEE5 पर रिलीज़ हुई एक हिंदी वेबसीरीज़ है, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें कल्कि केकलां मुख्य भूमिका में हैं, जो PTSD (पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) से पीड़ित एक लेखिका का किरदार निभा रही हैं। अलीशा खन्ना, एक लेखिका, अपने साथी को खोने के बाद अपनी बहन के पास जाती है। यहां, वह अलौकिक घटनाओं का अनुभव करती है और उसे भूत दिखाई देने लगते हैं। हालांकि, लोग इसे उसका भ्रम मानते हैं। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अलीशा को पता चलता है कि ये घटनाएं उसके PTSD से जुड़ी हो सकती हैं, या फिर कोई और सच्चाई है।

परछाई

भूत की कहानियाँ” ज़ी5 पर रस्किन बॉन्ड की कहानियों पर आधारित एक हिंदी वेब सीरीज है। यह एक हॉरर सीरीज़ है जिसमें हर एपिसोड में भूतों की एक नई कहानी दिखाई जाती है, जो रस्किन बॉन्ड के प्रसिद्ध कार्यों का संग्रह है.

फियर फाइल्स (Fear Files)

फियर फाइल्स एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर एंथोलॉजी टेलीविजन वेबसीरीज़ है, जो ज़ी टीवी पर प्रसारित होती थी. यह शो भारत के विभिन्न हिस्सों में घटित घटनाओं पर आधारित है, जो वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित हैं, और इसमें अलौकिक अनुभवों को दिखाया गया है. यह शो ज़ी5 पर भी उपलब्ध है.

डायन (Daayan)

“डायन” ज़ी5 पर उपलब्ध एक हिंदी वेब सीरीज़ है जो अलौकिक, रहस्य और रोमांस का मिश्रण है। यह कहानी उज्जैन की एक युवती जाह्नवी मौर्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके शरीर में एक डायन (चुड़ैल) प्रवेश कर जाती है, जिससे उसके जीवन में भयानक घटनाएं होती हैं। जाह्नवी को अपनी जान बचाने और डायन की पहचान उजागर करने के लिए अपने बचपन के दोस्त और प्रेमी आकर्ष के साथ मिलकर काम करना होगा।