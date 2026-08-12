मेरे पास हैं वीडियोज…, मल्लिका शेरावत के प्यार में दीवाने हैं टॉम क्रूज! एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

बॉलीवुड स्टार मल्लिका शेरावत आजकल पॉपुलर शो ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ में अपनी अपीयरेंस को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. शो अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले एपिसोड एक क्लिप वायरल हो रहा है. अभिनेत्री ने हॉलीवुड स्टार के बारे में बड़ा दावा किया है कि उन्हें उन पर क्रश है. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पास फोन में वीडियोज भी हैं. जानिए मल्लिका शेरावत ने क्या कहा.

मल्लिका शेरावत ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो आगामी शो ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ का है. इस वीडियो में दिखता है कि स्टैंडअप कॉमेडियन आदित्य कुलश्रेष्ठ ने मल्लिका शेरावत से पूछा, ‘आपको किसी पर क्रश आया है कभी? या सबको आप पर ही आता है?’

इस पर जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘नहीं, सबको मेरे पे ही आता है. टॉम क्रूज को आज कल आया हुआ है. उन्होंने आगे कहा, ‘मेरा फोन होता, तुमको उसकी वीडियो दिखती.’

जब दूसरे कंटेस्टेंट्स ने पूछा कि किस तरह के वीडियो, तो मल्लिका शेरावत हैरान रह गईं, उन्होंने साफ किया, ‘जब हम साथ में पार्टी कर रहे थे वगैरह.’ उन्होंने टॉम क्रूज के बारे में बताते हुए कहा, ‘वह शानदार हैं.’

‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ के बारे में

करण जौहर रियलिटा शो ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ लेकर आ रहे हैं. यह शो 13 अगस्त, 2026 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा. इस शो में मल्लिका शेरावत और आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू) के साथ श्वेता तिवारी, पारुल गुलाटी, मुनव्वर फारुकी, रणवीर बराड़, इक्का, रिया चक्रवर्ती, क्रिस्टल डिसूज़ा, तान्या पुरी, करण सिंह, रिदा थराना, अंश चोपड़ा, सौंदस मौफ़ाकिर, शहनील गिल, दलीप ताहिल, हरमन सिंघा, साहिल सलाथिया, अभिषेक मल्हान और प्रिश शामिल हैं.

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