कौन हैं टॉम क्रूज की लेडी लव Ana De? जिससे 63 की उम्र में लड़ा रहे इश्क

Tom Cruise Marraige: हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज और एना डे अरमास के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर हैं. जानिए एना की पर्सनल लाइफ, करियर और टॉम से जुड़े रिश्ते की पूरी कहानी.

By: Shraddha Pandey | Published: October 3, 2025 7:25:13 PM IST

Ana De Armas
Ana De Armas

Ana De Armas Biography: हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज (Tom Cruise), 63 साल की उम्र में भी अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अब खबरें हैं कि वे एना डे अरमास (Ana De Armas) के साथ रिलेशनशिप में हैं. और, कई लोग सोच रहे हैं कि कहीं ये शादी की तरफ बढ़ती तस्वीर तो नहीं हो रही. 
 
एना डे अरमास स्पेनिश-क्यूबन मूल की एक्ट्रेस हैं. उनका हॉलीवुड में डेब्यू छोटा-मोटा था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा और करिश्मे से जल्दी ही पहचान बना ली. उन्हें ‘ब्लेड रनर 2049’, ‘नाइव्स आउट’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में देखा गया. उनका करियर धीरे-धीरे आगे बढ़ा और नाम हुआ.   

रिश्ता कैसे शुरू हुआ?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टॉम और एना ने पहली बार साथ काम किया फिल्म ‘डीपर’ के सेट पर, और यहीं से उनकी दोस्ती धीरे-धीरे बज में बदलने लगी. दोनों को जुलाई में एक वीकेंड वेकेशन पर हाथों में हाथ डाले देखा गया था, जिससे उनके अफेयर की चर्चाएँ मजबूत हुईं.  

एना की पर्सनल लाइफ

पहले एना की शादी हुई थी. उन्होंने 2011 में स्पैनिश एक्टर और मॉडल मार्क क्लोटेट से विवाह किया था. लेकिन, यह रिश्त़ा ज्यादा दिन नहीं चल पाया और 2013 में दोनों अलग हो गए.

क्या है सच्चाई?

अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि टॉम क्रूज और एना डे अरमास शादी करने वाले हैं. यह पूरी कहानी अब भी अफवाहों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. लेकिन, इस बात में कोई शक नहीं कि टॉम और एना ने अपने रिश्ते को सार्वजनिकता मिलते ही दिलों में अपनी जगह बना ली है.

