Tollywood Richest Actor: सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक है साउथ का यह स्टार, जानें कितनी है टॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर की नेटवर्थ?

Nagarjuna net worth: दक्षिण सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नागार्जुन 29 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तेलुगु सिनेमा के इस दिग्गज अभिनेता को उनके बेजोड़ अभिनय और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। नागार्जुन को साऊथ सिनेमा का सबसे अमीर एक्टर कहा जाता है। आइये उनकी नेटवर्थ पर नजर डालते हैं।

Published: August 29, 2025 19:16:34 IST

Nagarjuna Birthday: दक्षिण सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नागार्जुन 29 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तेलुगु सिनेमा के इस दिग्गज अभिनेता को उनके बेजोड़ अभिनय और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। हिंदी ऑडियंस के बीच नागार्जुन मास के किरदार में बेहद पसंद किये गए। हिंदी में इस फिल्म को ‘मेरी जंग- वन मैन आर्मी’ के नाम से रिलीज  किया गया था, जिसमें नागार्जुन का किरदार हिंदी ऑडियंस के दिलों में बैठ गया। वह तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से फिल्म उद्योग का हिस्सा हैं और अपनी अभिनय प्रतिभा से आज भी लोगों का दिल जीत रहे हैं। उनके 66वें जन्मदिन पर, हम उनकी शानदार संपत्ति, उनकी बेहतरीन फिल्मों और आगामी परियोजनाओं पर एक नज़र डालते हैं।

इंडियाटाइम्स के अनुसार, नागार्जुन प्रति फिल्म लगभग 20 करोड़ रुपये, एक टेलीविजन शो के प्रति एपिसोड 5 करोड़ रुपये और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा चार्ज करते हैं। कुल मिलाकर, उनकी मासिक आय 4 करोड़ रुपये है, जो उन्हें देश के सबसे ज़्यादा करदाताओं में से एक बनाती है। अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में अभिनय करने के अलावा, नागार्जुन ने रियल एस्टेट, प्रोडक्शन और स्पोर्ट्स फ्रैंचाइज़ी जैसे व्यवसायों में अपने कई निवेशों से भी शानदार संपत्ति अर्जित की है।

नागार्जुन की नेटवर्थ

यह दिग्गज स्टार टॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस और स्टूडियो में से एक, अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ के साथ-साथ N3 रियल्टी एंटरप्राइजेज नामक एक रियल एस्टेट और फर्म के भी मालिक हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति लगभग 900 करोड़ रुपये की है। इसके अलावा, नागार्जुन के पास तीन स्पोर्ट्स फ्रैंचाइज़ी, हैदराबाद में कई आलीशान घर, एक प्राइवेट जेट और उनके घर के गैरेज में खड़ी कई महंगी कारें हैं।

नागार्जुन की फ़िल्में

अपने तीन दशक लंबे करियर में कई हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया। हाल ही में नागार्जुन ने इस अभिनेता को आखिरी बार 2025 में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फ़िल्म ‘कुली’ में देखा गया था। तमिल फ़िल्म निर्माता रा कार्तिक द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है।

नागार्जुन के दोनों बेटे

नागार्जुन के परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी के अलावा उनके दो बेटे हैं – एक नागा चैतन्य और दूसरा अखिल अक्किनेनी। लेकिन दोनों ही अपने पिता जैसी लोकप्रियता हासिल करने से चूक गए। बड़े बेटे ने कई हिट फ़िल्में दी हैं लेकिन छोटे बेटे का करियर लगभग फ्लॉप रहा है। नागार्जुन की नेटवर्थ के सामने इन दोनों की नेटवर्थ नगण्य है।

