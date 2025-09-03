Home > मनोरंजन > घाटी से मिराई-बैड गर्ल तक, सितंबर में मिलेगा एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज, रिलीज होंगी साउथ की ये 13 फिल्में

Ananya verma
September 3, 2025

Upcoming South Movies To Release in September 2025: सितंबर 2025 का महीना फिल्म प्रेमियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ रहा है। इस महीने सिनेमाघरों में एक-दो नहीं, बल्कि साउथ की 13 धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इनमें हर तरह की फिल्में हैं, एक्शन से लेकर ड्रामा और कॉमेडी तक, और वे अलग-अलग भाषाओं में भी आ रही हैं, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। तो चलिए, जानते हैं इस महीने की सबसे खास फिल्मों के बारे में।

1. ओम शिवम (कन्नड़)

यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें भार्गव कृष्णा और विरानिका शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह कहानी भगवान शिव के एक भक्त के जीवन पर आधारित है। जैसे-जैसे उसकी जिदगी आगे बढ़ती है, उसे कई अजीब और हैरान कर देने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ता है।

2. बैड गर्ल (5 सितंबर)

 इस फिल्म का निर्माण मशहूर फिल्म निर्माता वेत्रिमारन और अनुराग कश्यप ने मिलकर किया है। फिल्म में अंजलि के साथ शांतिप्रिया और सरन्या रविचंद्रन भी हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपनी कहानी से दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगी।

3. घाटी (5 सितंबर)

‘घाटी’ एक तेलुगु एक्शन क्राइम ड्रामा है, जिसमें अनुष्का शेट्टी लीड रोल में हैं। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक खास घाटी जनजाति से आती है। यह जनजाति गांजा उगाने और उसकी तस्करी के लिए जानी जाती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे वह इन मुश्किलों से लड़ती है।

4. कुडला नामदु उरु (5 सितंबर)

यह फिल्म पांच दोस्तों की कहानी है जो एक तटीय शहर कुडला में रहते हैं। उनकी जिदगी हँसी-मज़ाक और छोटी-छोटी खुशियों से भरी है। लेकिन एक अचानक हुई घटना उनके रिश्ते को तोड़ देती है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और बताती है कि कैसे ये दोस्त एक-दूसरे का साथ देते हैं।

5. गांधी कन्नड़ (5 सितंबर)

‘गांधी कन्नड़’ एक इवेंट प्लानर कथिर की कहानी है। उसे एक बुजुर्ग आदमी, गांधी, अपनी 60वीं शादी की सालगिरह की योजना बनाने का काम देता है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा काम एक बड़ा अवसर बन जाता है।

6. लिटिल हार्ट्स (5 सितंबर)

यह फिल्म अखिल नाम के एक लड़के की कहानी है, जो EAMCET परीक्षा में फेल हो जाता है और कोचिंग सेंटर जाने लगता है। वह जिदगी के मकसद को ढूँढने की कोशिश करता है और तभी उसकी मुलाकात खत्यायनी से होती है। दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में उनके बीच अनबन हो जाती है।

7. मद्रासी (5 सितंबर)

‘मद्रासी’ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें शिवकार्तिकेयन मुख्य भूमिका में हैं। यह कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी खोज को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और रोमांच है।

8. मिराई (12 सितंबर)

‘मिराई’ एक काल्पनिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। इसमें ‘हनुमान’ फेम तेजा सज्जा एक योद्धा की भूमिका में हैं। वह 9 पवित्र ग्रंथों की रक्षा करता है ताकि वे गलत हाथों में न पड़ें, क्योंकि अगर ये ग्रंथ किसी गलत इंसान के पास चले जाते हैं, तो वह भगवान बन सकता है।

9. बाल्टी (26 सितंबर)

‘बाल्टी’ एक स्पोर्ट्स एक्शन थ्रिलर है जिसमें शेन निगम मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म केरल-तमिलनाडु बॉर्डर पर रहने वाले एक लड़के के बारे में है, जिसकी ज़िंदगी कबड्डी के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म खिलाड़ियों के बीच प्यार, विश्वासघात और गैंगवार को दिखाती है।

10. करम (25 सितंबर)

‘करम’ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें नोबल बाबू थॉमस मुख्य भूमिका में हैं। ‘हृदयम’ फेम विनीत श्रीनिवासन द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक पुलिस अधिकारी की कहानी है जो विदेश में रहकर एक माफिया गिरोह का पर्दाफाश करता है, जबकि अपनी निजी समस्याओं से भी लड़ता है।

11. ओजी (‘दे कॉल हिम ओजी’) (25 सितंबर)

सुजीत द्वारा निर्देशित इस गैंगस्टर एक्शन फिल्म में पवन कल्याण, इमरान हाशमी, प्रियंका अरुल मोहन और अर्जुन दास जैसे बड़े सितारे हैं। यह तेलुगु भाषा में रिलीज़ होगी और एक गैंगस्टर की दमदार कहानी है।

12. इलांती सिनेमा मीरेप्पुडु चुसुंदरु (19 सितंबर)

यह डायरेक्टर सुपर राजा की एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म सुपर राजा, चंदना पलेंकी और वामशी गोनी के अभिनय से सजी है और तेलुगु में रिलीज़ होगी।

13. शक्ति थिरुमगन (19 सितंबर)

‘शक्ति थिरुमगन’ एक तमिल-तेलुगु फिल्म है, जो 1960 के दशक के एक बड़े घोटाले पर आधारित है। यह फिल्म राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को दिखाती है। विजय एंटनी की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म एक्शन और पारिवारिक ड्रामा से भरपूर है। तेलुगु में यह ‘भद्रकाली’ के नाम से रिलीज़ होगी।

यह सितंबर का महीना दर्शकों के लिए बहुत खास होने वाला है। इन 13 फिल्मों में से हर दर्शक को अपनी पसंद की फिल्म मिल जाएगी। तो तैयार हो जाइए बॉक्स ऑफिस पर होने वाले इस बड़े धमाके के लिए।

