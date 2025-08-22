इस Low Budget वाली फिल्म ने जीते हैं काफी सारे अवार्ड और बड़ी बजट वाली फिल्मों को भी चटा दी धुल!

Low Budget Film: बॉलीवुड में ऐसी काफी सारी फिल्में हैं जो काफी कम बजट में बनती है, लेकिन उनकी कहानी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती हैं और लोग उसकी तरफ अट्रेक्ट होते हैं। अक्सर कम बजट में बनी है ये फिल्मे लाखों और करोड़ों की कमाई करती थी और बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाती है। ऐसे ही बॉलीवुड की फिल्म टॉयलेट – एक प्रेम कथा है जिसमे बॉलीवुड के खिलाडी नजर आ रहे हैं।

आप भी जाने उस फिल्म का नाम जिसने कम बजट में किया बॉक्स ऑफिस पर धमाल

बड़े पर्दे पर 8 साल पहले रिलीज हुई फिल्म टॉयलेट-एक प्रेम कथा काफी लो बजट में बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने काफी ज्यादा अवार्ड जीते और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में रिलीज हुई थी और यह रोमांटिक ड्रामा का पर आधारित थी। यह फिल्म गांवो के इलाकों में स्वच्छता और विशेष रूप से शौचालय की कमी जैसी सामाजिक समस्या को लेकर बनाई गई थी।

फिल्म ने जीते हैं इतने सारे अवार्ड्स

टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और news 18 की रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म 17 अवार्ड जीत चुकी हैं और यह फिल्म लोगो को काफी ज्यादा पसंद आयी और बॉक्स ऑफिस पर इसने करोड़ों की कमाई भी की और सुपरहिट साबित हुई। टॉयलेट – एक प्रेम कथा कम बजट में जरूर बनी थी लेकिन इसने बड़ी बजट वाली फिल्मो को धुल चटा दी हैं।

क्या थी इस सुपरहिट फिल्म की कहानी ?

यह फिल्म एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, इस फिल्म में अक्षय कुमार का नाम केशव और भूमि पेडनेकर का नाम जया होता है। केशव अपनी फैमिली के साथ रहता हैं। उसके गांव में एक समस्या होती है कि किसी के भी घर में शौचालय नहीं होता हैं जिसके कारण महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती है। लेकिन जब जया की शादी केशव के साथ होती हैं तो बाद में वो उसे इस बात का एहसास दिलाती हैं की शौचायल काफी ज्यादा जरूरी होता है जिसके चलते केशव या ठान लेता है कि वह शौचायल बनवा कर ही रहेगा। इस फिल्म में इमोसन, ड्रामा और थोड़ी बहुत कॉमेडी हैं।

फिल्म करती है सामाजिक समस्याओं का को उजागर

यह फिल्म समाज में या फिर गांव के इलाकों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के मुद्दों को उठाती है और सामाजिक समस्याओं को करें उजागर करती है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले श्री नारायण सिंह है और प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा नीरज पांडे और शीतल भाटिया है।